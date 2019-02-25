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16:16 25 Şubat 2019
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    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal

    DSP Genel Başkanı Aksakal'dan CHP'ye: Hadi oradan

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (327)
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    DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin CHP oylarını böldüğü iddialarına "Ekmeleddin'i cumhurbaşkanı adayı yapan sen, çizgisi, istikameti belli olmayanlara 15 günlüğüne ödünç 15 milletvekili veren sen, seçimlerde yenilip 'biz yenildik ama başardık' diye yüzsüz yüzsüz dolaşan sen, ondan sonra 'AK Parti'ye seçimi kazandıran ben.' Hadi oradan" dedi.

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde düzenlenen "Seçim Bildirgesi ve Aday Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

    Konuşmasına toplantıya katılanları selamlayarak başlayan Aksakal, 31 Mart seçimlerine yapılamayan muhalefeti ele almak ve 2023'te cumhurbaşkanlığını kazanmak için girdiklerini söyledi.

    Toplantıda annesi Hatice Aksakal'ın da bulunduğunu belirten Aksakal, "40 yıldır siyasetteyim, annem de burada. Şimdi onlara da inat anamı da aldım geldim buraya" ifadesini kullandı.

    "Teknoloji ilerledi ama bizim o kadar ileri teknolojimiz yok. Abiler, ablalar prompterden okuyorlar, biz önümüzdeki kağıttan okuyacağız" diyen Aksakal, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun demiş ki 'Bunlar bu parayı nereden buluyor?' İşte bak, buradaki DSP'liler ekmeklerinin yarısını bölerek buluyor" değerlendirmesini yaptı.

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    DSP Başkanı Aksakal: Oy bölünmesini CHP yöneticilerinin bizzat kendileri yapıyor
    'ONLAR ADINA İTTİFAK DESELER DE '

    Yerel seçimlere 34 gün kaldığını anımsatan Aksakal, şöyle devam etti:

    "17 senedir bu milletin Meclisini işgal eden siyasi partiler sıfırı tükettiler. Kendilerini de tükettiler. Dizlerinde derman kalmadığı için birbirlerinin koluna girdiler, birbirlerine dayanarak yol alıyorlar. Onlar adına 'ittifak' deseler de aslında birbirlerine iltihak etmiş durumdadırlar. Bir 'beka' sorunu tutturmuşlar gidiyorlar. Yerel seçimlerin kazanılmasının ya da kaybedilmesinin nasıl beka sorunu olduğunu anlayan varsa beri gelsin. Şimdi adama sormazlar mı, biz size beka sorunu olan bir devlet mi teslim etmiştik 17 sene önce? Hakikaten bilmediğimiz düzeyde bir beka sorunu oluştuysa, bunun birinci müsebbibi sizlersiniz, parlamentodaki partilerdir. Bir beka sorunundan gerçekten söz edeceksek, zannediyorum o da sizin kendi koltuklarınıza ilişkin bir beka sorunudur. Buna da verecek bir tek yanıtımız var, korkunun ecele faydası yok."

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
    © AA /
    DSP lideri Aksakal: Kabul etmediğimiz adaylıklar ettiklerimizden fazla
    'MASKELİ BALOYA SON VERECEĞİZ'

    Atatürk devrimlerinin bekçisi, kadim Türk milletinin güvencesi DSP'nin bugün dimdik ayakta, görevinin başında olduğunu vurgulayan Aksakal, "Türkiye'yi son yıllarda sözde ittifaklarla iki partili, iki kutuplu hale getirmek isteyen siyasi tiyatro oyununu bozmak, demokrasiyi koruyup kollamak ve yaşatmak için varız. Halkımızı kamplara bölen, öğretilmiş çaresizliğe mahkum eden bu maskeli baloya son vereceğiz" diye konuştu.

    Aksakal, şunları söyledi:

    "DSP olarak bugün kendisine sözde demokrat tanımlaması yapan, parlamenter rejimin sözde savunucusu olduğunu iddia eden, sözde hak, hukuk, adalet arayışında olan siyasi yapıların faşizan saldırıları altında seçimlere katılıyoruz. DSP'nin 24 Haziran seçimlerine neden sokulmadığına kafa yorması ve mücadele etmesi gerekirken 31 Mart seçimlerine neden sokulduğunu sorgulayan bir sahte muhalefet yapısıyla karşı karşıyayız. Bu sorgulamalarına bir de '81 ilde aday çıkarıyorlar, nereden buluyorlar bu parayı' diyerek iftira ve töhmet stratejisi güden zavallılar bilmelidirler ki demokratik solcuların inançları ve imanları var. Paralı kalemşörleri, çanak medyalarındaki ekran kadroları soruyor 'Bu DSP nereden çıktı?' diye. Ben söyleyeyim size nereden çıktığını, DSP çalışanların ve emekçilerin hak mücadelesinden doğdu ve bu mücadeleyi kazandı. AK Parti hükümetlerinin 17 senedir ala ala bitiremedikleri bütün bu hakların altında demokratik solun ve Ecevit'in imzası var."

    DSP'nin 33 yıldır Türk siyasetinin içinde olduğunu anımsatan Aksakal, DSP'nin halkın içinde, milletin gönlünde olduğunu vurguladı.

    Önder Aksakal
    © Fotoğraf : İHA
    DSP lideri Aksakal'dan CHP'ye: 20 günlüğüne bize de 20 milletvekili verebilirdiniz
    'TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE YOL ALIYORLAR'

    İftira, hakaret, aşağılama, hakir görme anlayışını şiddetle reddettiğinin altını çizen Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Hep bilinen tavırlarıyla, hep görünen basitlikleriyle ve hep yaşadıkları çaresizlikleriyle bu jakoben zümre artık siyasi tarihin çöplüğüne doğru emin adımlarla yol almaktadır. Kendilerinden başka siyasi yapılara tahammülü olmayan bu gardrop Atatürkçüleri elbet bir gün halkın şamarını yiyecek ve unutulacaklardır. Şimdi yine eski plaklarını çalmaya başladılar. 'Oyları bölüyorsunuz' diyorlar değil mi? Bu plağı hep çaldı bunlar DSP kurulduğundan beri. Temcit pilavı gibi önümüze getirirler her seçim öncesinde. Ecevit bunlar için her zaman bir 'bölen' oldu. Bir partiye 'oyları bölüyorsunuz' demek, çoğulcu demokrasiye inançsızlık, hakka, adalete saygısızlık değil midir? Bu söylem halkımıza ve seçmenlere hakaret değil midir? Halkın iradesine siyasi ipotek koymak değil midir? Bunların Manisalı bir milletvekilleri var, önceki gün bir toplantıda partililer karşı konuşurken biraz ağlaşmış, inciler döktürmüş. 'Karaoğlan'ın partisine AK Parti'ye seçim kazandırmak yakışır mı?' diyor. Sevsinler seni kardeşim. Sen daha kendi ilinde, Manisa'da aday çıkaramamışsın. Her yerde 'Ben parti rozeti takmam, ben ülkücüyüm' diyenlerin eteğinin altına saklanmışsın, şimdi de kalkmış 'Karaoğlan'ın partisi' diyip, Ecevit'i istismar ediyorsun. Ayıp değil mi? Hayatınız Atatürk'ü istismar etmekle, Atatürk'ü pazarlamakla geçti. Hayırdır, sermaye tükendi mi? Şimdi Ecevit'e mi sıra geldi?"

    Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal
    © AA /
    DSP lideri Aksakal: Ankara'da iki ittifakın adayı da ülkücü, millete zulüm değil mi bu?
    'BU YAPTIĞIN ADALET Mİ?'

    DSP'nin AK Parti'ye seçim kazandıracağına yönelik iddialara tepki gösteren Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

    "AK Parti'yi iktidara taşıyan sen, Tayyip Erdoğan'ı Başbakan yapan sen, 'Abdullatif Şener, Abdullah Gül cumhurbaşkanı olsun' diye yalvaran sen, ülkücüleri solcu diye bu millete aday gösteren sen, Ekmeleddin'i cumhurbaşkanı adayı yapan sen, ondan sonra bu 12 Eylül öncesinin faşistleriyle, Madımak'ın figürleriyle kol kola olan sen, bunları Meclis'e taşıyan sen, çizgisi, istikameti belli olmayanlara 15 günlüğüne ödünç 15 milletvekili veren sen, seçimlerde yenilip 'biz yenildik ama başardık' diye yüzsüz yüzsüz dolaşan sen, ondan sonra 'AK Parti'ye seçimi kazandıran ben.' Hadi oradan. Bu oylar sizin babanızın tapulu malı mı? Ne zaman geçirdiniz zimmetinize bu oyları? 31 Mart seçimleri mevcut iktidarın karşısına gerçek muhalefeti çıkaracak, sizin gibi çapsız, çıkarcı, kavgacı, itici siyaseti ve aktörlerini tribünlere gönderecektir."

    Aksakal, "bölen" sözlerinden usandıklarını vurgulayarak, "Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyüş yaptın 'hak, hukuk, adalet' diye. Bu yaptığın adalet mi? Ayıp değil mi? Bugüne kadar köpeksiz köyde değneksiz gezdiniz. Artık yeter. Yenimahalle'de, Çankaya'da aday çıkarmadık, hiç bundan bahsetmiyorsunuz ama değil mi o işinize geliyor çünkü. Keyfiniz yerinde." dedi.

    Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal
    © AA /
    DSP lideri Aksakal: CHP zaten kendi kendini bölüyor
    'KİM ADAMMIŞ, KİM ODUNMUŞ GÖRECEKSİNİZ'

    CHP'nin Aydın'da, Muğla'da mevcut belediye başkanları Demokrat Parti'ye, AK Parti'ye geçerken "gıkının çıkmadığını" ifade eden Aksakal, "DSP'ye geldi mi 'Partimizin önemli isimlerini kattılar.' İyi ki de katmışız, iyi ki de DSP'ye yeniden gelmişler. Kendileriyle DSP'nin iktidarında Türkiye'yi yönetmek için el ele kol kola hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

    "Sizi gidi köftehorlar sizi. 'Odunu koysak seçilir' dediğiniz Kadıköy'de, Beşiktaş'ta size inat adamı aday gösterdik. Siz bunları bilmezsiniz ama 31 Mart akşamı o şamarı yediğinizde aklınız başınıza gelecek, kim adammış, kim odunmuş göreceksiniz." görüşünü dile getiren Aksakal, DSP olarak kendilerinin ülke bölünmesin derdinde olmalarına rağmen, CHP'nin "oylar bölünmesin" derdinde olduğunu belirtti.

    "Yandaş gazetelere çıktığına" yönelik eleştirilere de değinen Aksakal, Sözcü gazetesini göstererek "Sevgili kardeşim, sen niye böyle sayfa sayfa veriyorsun AK Parti'nin haberlerini? Para tatlı geliyor galiba değil mi? Bizimkiler paralı değil, hakkıyla yapıyor. Şimdi bunlar 'yandaş medya' dedikleri kesimi aşağılıyorlar, bize hakaret ediyorlar. Kardeşim sen çağırdın da Önder Aksakal gelmedi mi? Sen mikrofon uzattın da sorduğun soruya cevap vermedi mi Aksakal?" dedi.

    Aksakal, konuşmasının ardından partisinin yerel seçim bildirgesini ve projelerini açıkladı, adayları tanıttı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (327)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, CHP, DSP, Kemal Kılıçdaroğlu, Önder Aksakal
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