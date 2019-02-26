Tuzla'daki ağır kokuda hidrojen sülfür tespit edildi, belediye başkanı 'sabotaj olabilir' dedi

İstanbul Tuzla'da yayılan ağır koku nedeniyle yapılan ölçümlerde hidrojen sülfür değerleri yüksek çıktı. Kanalizasyon sistemine kimyasal atık karıştırıldığı tahmin edilirken, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı yaptığı açıklamada, 'sabotaj ihtimali olabileceğini' ifade etti.

Tuzla'da İçmeler mahallesinde bulunan Tuzla Devlet Hastanesi civarındaki ağır koku paniğa neden oldu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine AFAD, AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince bölgede inceleme başlatıldı. Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalardan ölçümler yapıldı.

Yetkililer, kokunun giderilmesi için kanalizasyonlara su basılarak kimyasalın çözülmesini sağlayamaya çalıştıklarını, ölçümlerde hidrojen sülfür değerlerinin biraz yüksek çıktığını belirtti.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı 'sabotaj şüphesi olabileceğini' belirterek, şunları söyledi:

"Bugünkü hadise çok ilginç bir hadise. Emniyet yetkilileriyle, valilikle, AFAD yetkilileriyle görüştük. Çok ilginç, rögar kapağının açılıp herhangi bir yerde; Moda'da da Üsküdar'da da olabilecek rögar kapağının açılıp dökülen madde olduğu düşünülüyor. Maddenin ne olduğuna dair araştırma yapılıyor. İşin müsebbipleri aranıyor. Mahalleyi bile kapsamadığı için, bir vidanjör ve kimyasal döküm olmadığını, lokal bir hadise olduğunu ve özellikle de birilerinin bir sabotaj gibi olabileceği şüphesi bile uyanabiliyor insanın kafasında."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da çevreye yayılan kaynağı henüz belirlenemeyen kokuya ilişkin soruşturma başlattı.

Öte yandan mahalledeki bir okuldaki öğrenciler, kokunun yarattığı rahatsızlık nedeniyle evlerine gönderildi.