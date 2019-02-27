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10:40 27 Şubat 2019
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    'Kılıçdaroğlu'nun tüm bu gelişmeleri not ettiği ve öfkesini seçim sonuna kadar frenlediği söyleniyor'

    © AA / Ali Atmaca
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yerel seçime giden süreçte CHP'de yaşanan adaylık tartışmalarıyla ilgili kulis yazdı. Sarıkaya, "Bu kadar olumsuz gelişmeye kim neden oluyor diye soranlara ise CHP liderinin bütün gelişmeleri not ettiği ve öfkesini seçim sonuna kadar frenlediği yanıtı veriliyor" dedi.

    Muharrem Sarıkaya, "CHP için de tam 'Bodrum' oldu" başlığıyla yayımlanan yazısında aday belirleme sürecinde CHP içinde yaşanan tartışmalara değindi. 

    "Bir partinin bir seçim bölgesinde bu kadar patinaja düşmesi sadece zeminde değil, lastiğinde de yıpranma yaratır. Dolayısıyla CHP'nin de bir yıpranmışlık içine girmiş olması kaçınılmaz olacak. Çünkü CHP önce İYİ Parti adayı Mehmet Tosun'un kendi listesinden gösterilmesini önerdi" hatırlatmasında bulunan Sarıkaya, şöyle devam etti:

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
    © AA /
    Kılıçdaroğlu ile Akşener'den 3 ortak miting
    "Muğla Büyükşehir Belediye başkanı ve adayı ile il yönetimi ve milletvekillerinin isyanı üzerine bu karardan vazgeçildi. Bu kez Mehmet Kocadon ile devam kararına yönelindi. Ondan da vazgeçilince Bodrum Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kocadon CHP'den istifa edip, DP'den Muğla Büyükşehir adayı oldu. Yalıkavak Belediye Başkanı da olan Mustafa Saruhan ise CHP Bodrum adayı gösterildi. Ancak onun da aldığı ceza hükmünden dolayı adaylığı da gitti, şimdi yenisine bakılıyor. Bu kadar olumsuz gelişmeye kim neden oluyor diye soranlara ise CHP liderinin bütün gelişmeleri not ettiği ve öfkesini seçim sonuna kadar frenlediği yanıtı veriliyor."

    'BODRUM, CHP AÇISINDAN TÜRK SİYASİ TARİHİNDE 2019 SEÇİMİNİN EN ÖNEMLİ UNSURU OLMAYI BAŞARDI'

    Sarıkaya'nın bugün Habertürk'te yayımlanan yazısı şöyle:

    "Erzurum'un Şenkaya ilçesi CHP için efsanedir…

    Ne zaman sorunlu bir bölge olsa şifre gibi söz devreye girer:

    'Şenkaya sorununu çözdükten sonra orası da bir şey mi?'

    Nedeni de Şenkaya'dan çok sayıda adayın başvuruda bulunmuş olması ve Parti Meclisi üyeleri arasında ciddi çekişmeye sahne olması…

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
    © Fotoğraf : DHA
    DSP lideri Aksakal'dan CHP'ye: Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar, ben bildim bileli Atatürk'ü pazarlıyorlar
    Sorun uzun süre çözülmeyip, sürekli gel-git şekline dönüşünce soruna CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu el koyup uzun yıllar CHP'nin birçok kademesinde danışmanlık görevinde bulunan Gençay Uğraş'ı aday gösterdi…

    Aslında CHP'nin bu söylemi çevirip Bodrum'a uyarlaması gerekir…

    Çünkü Bodrum, CHP açısından Türk siyasi tarihinde 2019 seçiminin en önemli unsuru olmayı başardı.

    Bunu da eski, yeni milletvekilleri ve parti yöneticileri dahil CHP'de kim varsa hepsi el birliğiyle hayata geçirdi.

    3 YIL HAK MAHRUMİYETİ

    Sonunda YSK gerekli şartları sağlamadığı gerekçesiyle CHP'nin adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığını iptal etti…

    Anlaşılan o ki kimse de önceden Saruhan'ın böyle bir durumu olup olmadığına bakmamış.

    En basitinden gidip Adli Sicil dosyasından bir satırlık evrak alıp durum incelenmesi yapılmasına gerek dahi duyulmamış…

    Mehmet Kocadon
    © Fotoğraf : İHA
    Bodrum Belediye Başkanı Kocadon, DP'den aday oldu: Kılıçdaroğlu'ndan hesap soracağım
    İlçe Seçim Kurulu'nun adaylıkta bir sakınca görmeyip, Muğla İl Seçim Kurulu'nun reddettiği adaylık başvurusu gerekçesi ise memnu haklarını kazanması için hak mahrumiyetinin 25 günlük süresini daha doldurmamış olması…

    Çünkü 'toplamda bir yıldan fazla' ceza alanlar üç yıllık hak mahrumiyeti süresini doldurmadan kanuna göre tekrar aday olamıyor.

    CHP YENİ ADAY ARIYOR

    Saruhan'ın da 5 ay, 5 ay ve 3 ay 10 gün olmak üzere toplamda 13 ay 10 günlük cezası bulunuyor.

    YSK eğer ay hesabı yapmış olsaydı sorun olmayacaktı…

    Ancak 3 yıllık hak mahrumiyetinin geçmesi için gereken zamanı gün üzerinden hesap etmiş.

    Dolayısıyla 29 Ocak'ta adaylık başvurusu yapılan Mustafa Saruhan'ın, memnu haklarını elde edebileceği tarih 22 Şubat'ta doluyor.

    Bir aydan daha kısa süre yeniden aday olmasının önüne engel teşkil etti.

    Yüksek Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu'nun kararını hesabını ay üzerinden yapıp reddeder mi?

    Ankara'da pek ihtimal dahilinde görülmüyor; zaten CHP de yeni bir aday arayışına girmiş bulunuyor.

    Mustafa Saruhan
    © Fotoğraf : DHA
    CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Saruhan'ın adaylığı düşürüldü
    CHP yöneticilerine, 'Yeni bir aday çıkarmak yerine daha önce CHP listesinden aday yapılmak istenen Mehmet Tosun'a destek verilmesi yönüne gidilebilir mi?' diye sordum.

    'Yeni bir aday çıkaracağız, bu adayımız da Bodrum halkının teveccühünü kazanmış biri olacak' yanıtını aldım.

    ZEMİNİ DE ÇÖKERTTİ

    Yeni çıkacak isim CHP açısından cevvaliyet gösterebilir mi?

    Bir partinin bir seçim bölgesinde bu kadar patinaja düşmesi sadece zeminde değil, lastiğinde de yıpranma yaratır.

    Dolayısıyla CHP'nin de bir yıpranmışlık içine girmiş olması kaçınılmaz olacak.

    Çünkü CHP önce İYİ Parti adayı Mehmet Tosun'un kendi listesinden gösterilmesini önerdi.

    Muğla Büyükşehir Belediye başkanı ve adayı ile il yönetimi ve milletvekillerinin isyanı üzerine bu karardan vazgeçildi.

    Bu kez Mehmet Kocadon ile devam kararına yönelindi.

    Ondan da vazgeçilince Bodrum Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kocadon CHP'den istifa edip, DP'den Muğla Büyükşehir adayı oldu.

    Yalıkavak Belediye Başkanı da olan Mustafa Saruhan ise CHP Bodrum adayı gösterildi.

    Ancak onun da aldığı ceza hükmünden dolayı adaylığı da gitti, şimdi yenisine bakılıyor…

    Hasan Öztürk
    © Fotoğraf: Twitter
    Yeni Şafak yazarı Öztürk: Bir partinin, CHP'nin başını çektiği ittifakın yenilgisi halinde dağılacağı konuşuluyor
    Bu kadar olumsuz gelişmeye kim neden oluyor diye soranlara ise CHP liderinin bütün gelişmeleri not ettiği ve öfkesini seçim sonuna kadar frenlediği yanıtı veriliyor…

    BALÇOVA TAMAM, DİKİLİ ZOR

    Gelelim Sanruhan'ın cezasına benzer bir başka olay da MHP'nin Dikili adayı Buğra Akın'ın başına geldi; 15 aylık cezası nedeniyle adaylığı İzmir İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.

    CHP'nin Balçova adayı, aynı zamanda da mevcut Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın durumu ise farklı…

    Çalkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 11 ay 20 gün ceza almıştı.

    Dolayısıyla cezası bir yıldan fazla süre olmadığı için sorun teşkil etmiyor.

    Eğer cezası bir yıldan fazla olsaydı, bu durumda Cumhurbaşkanı'na hakaret yeni TCK düzenlemesi ile katalog suçlar arasına girdiği için indirimi de olmayacak ve 5 yıl siyasi yasaklı hale gelecekti.

    Zaten Çalkaya'nın itirazı da İl Seçim Kurulu tarafından haklı bulundu ve İlçe Seçim Kurulu'nun aleyhindeki kararı kaldırıldı…

    Eğer süreçler bu şekliyle devam ederse YSK'ya başvuru süresinin dolacağı 2 Mart tarihine kadar daha çok şeye tanıklık edilir…"

    Etiketler:
    öfke, tartışma, yerel seçim, Bodrum Belediyesi, CHP, Mustafa Saruhan, Mehmet Kocadon, Kemal Kılıçdaroğlu, Bodrum, Muğla, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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