Hayri İnönü geldi, Şişli'de kriz çözüldü

Şişli Belediyesi işçilerinin maaşları ödenmediği gerekçesiyle başlattıkları çöp toplamama eylemi sona erdi.

DİSK Genel İş Sendikası 3 No'lu Şube Sekreteri Savaş Baran, maaşlarının sürekli geciktiğini ve son olarak 25 gündür maaş alamadıklarını söyledi.

Baran, Belediye Başkan Vekili Selahattin Engez'le görüştüklerini ve belediyenin parası olmadığını dile getirdiğini aktardı.

Gazete Duvar'dan Sadık Güleç'in haberine göre, tatil için ABD'de olan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Türkiye'ye döndü.

CHP Genel Merkez yöneticilerinden birini arayan İnönü'nün, "Gönüllülerle birlikte çıkıp çöpleri toplayacağım" dediği, ardından sendika ile görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Sendika ve 'Temiz Toplum Temiz Siyaset' gönüllülerinin Şişli'deki çöpleri toplama kararı aldığı kaydedildi.