Kadıköy'de çöpte ceset parçaları bulundu

Kadıköy'de çöp konteynerinde bir kadına ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları bulundu.

Kadıköy'ün Acıbadem mahallesi Zeamet sokakta, kağıt toplayan bir kişinin çöpte ceset parçaları olduğu ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri, konteynerde bir kadına ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları buldu.

Çağrılan olay yeri inceleme ekipleri, çöp konteynerinde ve çevresinde inceleme başlattı.