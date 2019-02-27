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14:19 27 Şubat 2019
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    Mevlüt Çavuşoğlu

    Türkiye'den Hindistan ile Pakistan'a 'sağduyu ve itidal' çağrısı: Endişe duyuyoruz

    © AA / Fatih Aktaş
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilime ilişkin, "Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz" dedi.

    Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı'nda Hindistan ve Pakistan arasında tırmanan gerilime ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

    Cammu Keşmir'in Budgam bölgesinde düşen Hindistan uçağının kalıntıları
    © AFP 2018 / Tauseef MUSTAFA
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    Keşmir'de gerginliğin artmasının ardından Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimin de yükseldiğini belirten Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin konuya ilişkin gelişmeleri kendisine aktardığını kaydetti.

    Çavuşoğlu, dün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Keşmir Temas Grubu Toplantısı'nın Cidde'de gerçekleştiğini hatırlattı.

    Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki gerilime ilişkin, "Biz tabii ki bu gerginlikten dolayı endişe duyuyoruz ve taraflara da sağduyu, itidal çağrısında bulunmak istiyoruz ve (gerginliği) tırmandırmaya yol açacak adımlardan da kaçınılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

    'PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNE KATKI YAPMA ARZUSUNDAYIZ'

    Keşmir'de Hindistan askerleri
    © REUTERS / Danish Ismail
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    Bu gerginliğe Keşmir probleminin neden olduğunu belirten Çavuşoğlu, Keşmir sorununun yıllardır çözümü dondurulmuş bir ihtilaf olduğunu ve sık sık iki ülke arasında gerginliğe yol açtığını söyledi.

    Çavuşoğlu, "Keşmir probleminin bir an önce uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesince çözülmesi gerekiyor ki iki ülke arasında sürekli gerginliğe yol açan problem kalksın. Bu Keşmir halkı için de çok önemlidir" dedi.

    "Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında ve Keşmir dahil bu problemlerin çözümüne her zaman katkı yapma arzusundayız" diyen Çavuşoğlu, bu problemin çözümünde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

    'AFGANİSTAN'IN İKİ ÜLKENİN YAŞADIĞI GERGİNLİKTEN ETKİLENMEMESİ GEREKİYOR'

    Çavuşoğlu, bu gerginliğin Afganistan barış sürecine de etki ettiğini söyleyerek, "Bir yerde gerginlik varsa sadece iki ülke arasında ya da Keşmir ile sınırlı kalması mümkün değil. Bölgeye de yansıyor, hepimize yansıyor. Şu anda bütün dünya buraya kilitlenmiş durumda" diye konuştu.

    Pakistan askeri Hindistan sınırını gözlüyor.
    © AP Photo / M.D. Mughal
    Pakistan’dan Hindistan’a: Şimdi bizim sürprizimizi bekleyin
    Pakistan'ın Afganistan'daki terör probleminin çözümünde son zamanlarda oynadığı yapıcı rolü takdirle karşıladıklarının altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

    "Pakistan da terör tehdidinden, saldırılarından çok çekmiş bir ülke. Biz özellikle Afganistan sürecine ivme kazandırmak için şu anda İstanbul sürecine Afganistan ile beraber eş başkanlık yapıyoruz. Bu toplantıyı inşallah seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da uygun göreceği bir zamanda gerçekleştireceğiz. Bu toplantıyı Türkiye, Pakistan ve Afganistan iş birliğinde gerçekleştireceğiz. En son Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Türkiye ziyaretinde bu konuda mutabık kaldık. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuyu Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile de görüştüler. Her iki taraf da bu zirvenin gerçekleştirilmesinden yana."

    Afganistan'ın halihazırda birçok zorluk çektiğini anlatan Çavuşoğlu, "Afganistan'ın, iki ülkenin yaşadığı gerginlikten etkilenmemesi gerekiyor. Biz de Türkiye olarak bu konuda hassasız" dedi.

    Çavuşoğlu, şu ana kadar Hindistan ile bir temaslarının olmadığını belirterek, "Biz diyaloğa açığız ve tabii ki Hindistan'la da bu konuyu görüşmek isteriz" ifadesini kullandı.

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    Etiketler:
    İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), BM, İmran Han, Eşref Gani, Mevlüt Çavuşoğlu, Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan, Türkiye, Pakistan, Hindistan
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