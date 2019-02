'Pozitif ayrımcılıktan yana değilim' diyen Yıldırım'dan evlilik formülü: İtaat et rahat et

Her başarılı erkeğin yanında mutlaka güçlü bir kadın olduğunu söyleyen AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım, "Ben kadınlara pozitif ayrımcılıktan yana değilim. Asıl olan kadınlara imkan tanımak, onların da aynı şartlarda mücadele etmesine alan açmak" dedi. Yıldırım, evliliğin sırrını ise 'İtaat et rahat et' diye açıkladı.