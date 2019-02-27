Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu'dan kanaat önderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen kanaat önderlerini kabul etti. Görüşme 2 saat 20 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden kanaat önderleri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. https://t.co/UjlbAuZYdA pic.twitter.com/RcCQQXtAbw — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 27 февраля 2019 г.

​Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 20 dakika sürdü.

Kabulde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da hazır bulundu.