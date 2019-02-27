YSK, Saruhan'ın itirazını reddetti: CHP Bodrum'da yeni başkan adayı belirleyecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İl Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen CHP'nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'la ilgili itirazı reddetti. CHP'nin, 2 Mart Cumartesi gününe kadar Bodrum Belediye Başkan adaylığı için yeni bir ismi İlçe Seçim Kurulu'na bildirmesi gerektiği bildirildi.

CHP'li Saruhan'ın 'Adli Sicil Kaydı nedeniyle' seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle, Bodrum İlçe Seçim Kurulu'na AK Parti tarafından yapılan itiraz başvurusu, oy çokluğu ile reddedilmiş, karara itiraz edilince konu İl Seçim Kurulu'nun gündemine gelmişti.

© Fotoğraf : DHA CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

Geçmiş yıllarda Yalıkavak Belediye Başkanı olduğu dönemdeki bazı uygulamaları nedeniyle 'Görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla yargılandığı 3 ayrı davadan toplam 13 ay 10 gün hapis cezası aldığı, bu kararların kesinleşerek yargılama faslının bittiğini tespit edilen Saruhan'ın adaylığı İl Seçim Kurulu tarafından düşürülmüştü.

Kararın ardından CHP konuyu YSK'ya taşıdı. YSK'nın Saruhan ile ilgili yapılan itirazı usulden reddettiği bildirildi.

Karardan birkaç saat önce açıklama yapan Saruhan, "Durumumda sakınca olsaydı halen kamu görevi yapıyor olmazdım. Yüksek Seçim Kurulu'nun bugün değerlendirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'nin, 2 Mart Cumartesi gününe kadar Bodrum Belediye Başkan adaylığı için yeni bir ismi İlçe Seçim Kurulu'na bildirmesi gerekiyor.