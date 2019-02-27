YSK, Saruhan'ın itirazını reddetti: CHP Bodrum'da yeni başkan adayı belirleyecek

CHP'li Saruhan'ın 'Adli Sicil Kaydı nedeniyle' seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle, Bodrum İlçe Seçim Kurulu'na AK Parti tarafından yapılan itiraz başvurusu, oy çokluğu ile reddedilmiş, karara itiraz edilince konu İl Seçim Kurulu'nun gündemine gelmişti.
Kararın ardından CHP konuyu YSK'ya taşıdı. YSK'nın Saruhan ile ilgili yapılan itirazı usulden reddettiği bildirildi.
Karardan birkaç saat önce açıklama yapan Saruhan, "Durumumda sakınca olsaydı halen kamu görevi yapıyor olmazdım. Yüksek Seçim Kurulu'nun bugün değerlendirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
CHP'nin, 2 Mart Cumartesi gününe kadar Bodrum Belediye Başkan adaylığı için yeni bir ismi İlçe Seçim Kurulu'na bildirmesi gerekiyor.
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