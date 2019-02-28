Yıldırım: Gençlerin akıl terini olabildiğince kullanacağız

'FİLM PLATOLARI KURACAĞIZ'
Yıldırım, "İBB'nin sanata ve sanatçıya nasıl desteği olacak?" sorusunu ise şöyle cevapladı: "Kültür ve sanatta İstanbul son 16 yılda ciddi ilerleme sağladı ama yeterli değil. Arnavutköy'de film platoları kuracağız. Kültür ve sanat bir yerde ne kadar gelişirse orada çatışma, gerginlik ve ayrışma o kadar azalır. Sadece güzel güzel binalar yapmayacağız, onların içini ve ruhunu da dolduracağız."
'İSTANBUL İKİ YILDIR ALDIĞINDAN DAHA FAZLA GÖÇ VERİYOR'
"İstanbul'daki nüfus artışını önleme adına nelere yapacaksınız?" sorusuna karşılık Yıldırım, şöyle konuştu: "Son iki yıldır İstanbul aldığından daha fazla göç veriyor. Geçen yıl 60 bin azaldı İstanbul'un nüfusu, dolayısıyla doygunluk seviyesine erişti. İstanbul'un mevcut nüfuslu daha kolay yaşanabilir bir şehir haline nasıl getirilir ona çalışmamız lazım. Ben yasaklamaları ve kısıtlamaları sevmem, sonuna kadar özgürlükçüyüm. Çözüm üretemezseniz yasaklar en kolay iş. İstanbul'u daha yaşanılır bir şehir yapmak için bu bağlamda projelerimiz var. İstanbul'da trafik ve ulaşım konusunu büyük ölçüde halledeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Toplu ulaşımın payını daha çok artıracağız. Trafiği rahatlatacağız."
'GENÇLERLE İLGİLİ ÖZEL BİR DAİRE KURACAĞIZ'
İstanbul'daki dikey mimariyi önlemek için yapacaklarını aktaran Yıldırım, "Bizim seçim manifestomuzda yatay mimari esas alınacak dedik. Bizim meclisimizde siparişe göre plan tadilatı olmayacak. Bireysel emsal artışı olmayacak. Yatay mimari esas alınacak. Esas olan yatay mimari ve deprem dönüşümüdür. Bunu yaparken gençlerin çok daha fazla kadrolarımızda yer aldığını göreceksiniz. Bizim seçim manifestomuzda yatay mimari esas alınacak dedik. Bizim meclisimizde siparişe göre plan tadilatı olmayacak. Bireysel emsal artışı olmayacak. Yatay mimari esas alınacak. Esas olan yatay mimari ve deprem dönüşümüdür. Bunu yaparken gençlerin çok daha fazla kadrolarımızda yer aldığını göreceksiniz. Gençlerle ilgili özel bir daire kuracağız. İstanbul bir tasarım şehri. Haydarpaşa'yı tasarım merkezi yapacağız. Yeter ki gençlerimiz proje üretsin." değerlendirmesinde bulundu.
HAVARAY PROJELERİ
Toplantının sonunda gençlere önerilerde bulunan Yıldırım, "Siyaset bir meslek değildir. Siyaset bir yaşam tarzıdır, bir müddet yapılır sonra başka alanlarda hayatınızı sürdürürsünüz. Siyaset ömür boyu yapılacak bir iş değildir. Onun da bir süresi vardır ve o sürede yapılır. Siyaset yapmak demek insana hizmet yapmak demektir. Arkasında insana faydalı olmak yoksa o zaman siyaseti yapmanın bir gereği yok." dedi.
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