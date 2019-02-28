Hastane bilgilendirme ekranında porno yayını: Teknisyen açığa alındı

Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde bir laboratuvar personelinin bilgisayardan açtığı cinsel içerikli görüntü, hasta bilgilendirme ekranına yansıdı. Şikayet üzerine gözaltına alınan personel hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

© Fotoğraf : Twitter Hollanda'da yanlışlıkla porno görüntüleri açan öğretmene öğrencilerden destek

Olay, 17 Ocak'ta Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin içerisindeki laboratuvar bölümünde meydana geldi. Laboratuvarda görevli bir teknisyenin kullandığı bilgisayardan açılan cinsel içerikli görüntü, bekleme salonunda bulunan hasta bilgilendirme ekranına yansıdı.

Görüntüleri fark eden hasta ve hasta yakınları, cep telefonlarıyla kaydettikten sonra konuyla ilgili polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine, laboratuvar teknisyeni gözaltına alındı.

Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürülen laboratuvar teknisyeni, ifadesinde bilgisayarda film izlemek için internet sitesine bağlanmak istediği sırada sayfanın otomatik açıldığını iddia etti.

TEKNİSYEN HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Polis ve savcılıktaki ifadelerinin ardından, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da hakkında soruşturma başlatılan teknisyen açığa alındı.

Kocaeli Devlet Hastanesi'nin poliklinik, laboratuar klinik ve hasta kayıt bilgisayarlarının tümü kapalı IP'ye sahip. Dışarıdan internet sitelerine girmek mümkün değil. Bütün bilgisayarların İP numaralarının dışa kapalı olması gerekirken, o bilgisayarın IP numarasının nasıl dışa açık hale geldiği merak konusu oldu.