AK Partili Aktaş'tan CHP'li Bozbey'e: Devlete savaş açanların ismini merkezlere verdin

Artı Gerçek'te yer alan habere göre , AK Parti tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Alinur Aktaş, seçim çalışmaları kapsamında İnegöl'ü ziyaret etti.

Aktaş burada CHP'li rakibi, 20 yıldır Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Bozbey'in kampanyasına Emir Sultan Camii'nde dualar eşliğinde başlamasını eleştirdi.

Aktaş şunları söyledi:

"Her şey o kadar tatlı tatlı gidiyor ki, seçim nelere kadir değil mi? Benim rakibi biliyorsunuz, Emir Sultan'dan başladı. Emir Sultan'ın varlığı aklına gelmiş. Kalktı dedi ki; 'Mevlid'in yazarı Abdurrahman Çelebi'. İkaz ettiler bunu dediler ki; 'Süleyman Çelebi'. Dedi 'Bir yere ismi mi verildi?' Allah'ım sen nelere kadirsin. 20 senedir Nilüfer'de belediye başkanlığı yapıyorsun. Arkadaş hangi caddeye, hangi kültür merkezine, yaptığın nereye bir Allah dostunun, bir padişahın, bir tane Türk büyüğünün ismini verdin? Nerede bu devlete ve bayrağa savaş açmış, Türkan Saylan, Uğur Mumcu, Nazım Hikmet, Bahriye Üçok… Nerede din ve diyanetle problemi olan adam varsa, hepsinin ismini belirli merkezlere verdin. Şimdi seçim zamanına geldik, Bursa gibi Osmanlı şehrinde, Emir Sultan'da dua ile başlamak… Yaptırdığın festivalleri, kurduğun vakıfları bunları söylemiyorum artık. Bunlar zaten evlere şenlik."