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20:56 28 Şubat 2019
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    Cumhuriyet gazetesi

    Yıldırım, Cumhuriyet'e açtığı davayı kazandı

    © REUTERS / MURAD SEZER
    Türkiye
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    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Başbakanlığı döneminde kendisi ve oğulları hakkında yayınladıkları haberlerde kişilik haklarına saldırıda bulundukları gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesine açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

    Cumhuriyet gazetesi
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacılar Yıldırım ile oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım adına avukat Muhammed Gök ile davalılar Orhan Erinç, Pelin Ünker ve Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ'nin avukatları katıldı.

    Yıldırım ve oğullarının avukatı Gök, müvekkilleri adına içeriği doğru olmayan bir haber yapıldığını belirterek, "Müvekkilimizin kamuoyu nezdinde itibar ve haysiyeti zedelenmiştir. Basın hürriyetinin sınırları aşılmıştır. Manevi tazminat talebimizin kabulüne karar verilsin" dedi.

    Davalılar Orhan Erinç ve Pelin Ünker'in avukatı Abbas Yalçın, davanın reddini istedi.

    Davalı Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ'nin avukatı Buket Yazıcı, söz konusu haberlerin ifade ve basın özgürlüğü kapsamında olduğunu savunarak, davacıya yönelik herhangi bir kişilik haklarına saldırı veya iftiranın söz konusu olmadığını söyledi.

    Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, davalıların eyleminin hukuka aykırı olduğunun tespitine karar vererek, davacılar Binali Yıldırım, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım adına onar bin lira olmak üzere toplam 30 bin lira manevi tazminatın, 6 Kasım 2017 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak Binali Yıldırım ve oğullarına verilmesine hükmetti.

    Cumhuriyet gazetesi
    © REUTERS / MURAD SEZER
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    DAVA DİLEKÇESİNDEN

    Anadolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Cumhuriyet gazetesinde ve internet sitesinde "yerli ve milli değil" başlığıyla 6 Kasım 2017'de sürmanşetten yayınlanan haberle, yine gazetenin internet sitesinde 7-8 Kasım 2017 tarihlerinde yayınlanan haberlerde, Başbakanlığı döneminde Binali Yıldırım ile oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım'ın kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu belirtilmişti.

    Dava konusu haberlere de yer verilen dilekçede, söz konusu haberlerin kasıtlı ve kişilik haklarına saldırıya dayalı, algı oluşturma gayreti taşıyan haberler olduğu vurgulanmıştı.

    Dilekçede, bu nedenle Cumhuriyet Vakfı Adına Orhan Erinç, eser sahibi Pelin Ünker ile Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ'nin, Binali Yıldırım adına 250 bin lira, oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım adına da 125'er bin lira olmak üzere toplam 500 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesi talep edilmişti.

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    Etiketler:
    Cumhuriyet gazetesi, Binali Yıldırım
    Topluluk kurallarıTartışma
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