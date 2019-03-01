Bedelli askerlik celp tarihlerinde değişiklik yapıldı

Bedelli askerlikte 16. ve 19. dönem sevk tarihlerinde değişiklik yapıldı.
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Yapılan değişikliğe göre 16. dönemde temel askerlik eğitimi alacakların 30 Mart olan sevk tarihi 3 nisan olarak güncellendi.
19. dönem için 20 Nisan'da birliklere teslim olacak yükümlüler de yapılan değişik gereği 22 Nisan'da gidecekler.
Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre; 30 Mart 2019 olan 16. dönem sevk tarihi, 3 Nisan 2019 olarak, 20 nisan 2019 olan 19. dönem sevk tarihi ise 22 Nisan 2019 olarak değiştirildi.
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