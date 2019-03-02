İstanbul’da alıkonulan Rus gemisinin kaptanı: Maaşlarımızı ödeyin, yerimize başka mürettebat alın

Haziran ayından beri armatörünün borcu nedeniyle İstanbul’da demirli halde bulunan Streamline kuru yük gemisinin kaptanı Bahman Bagirov, mürettebatın birikmiş maaş borçlarının ödenmesini ve mürettebatın değiştirilmesini talep etti.

© AFP 2018 / Rus diplomatlar İstanbul'da rehin kalan Rus gemisi Streamline meselesini çözmeye uğraşıyor

Sputnik'e konuşan Bagirov, "Geminin sahibi Akça Shipping'e başvurarak mürettebatın birikmiş borçlarının ödenmesini ve mürettebatın değiştirilmesini talep ettik. Mürettebat 10 ayı aşkın süredir gemide tutuluyor, tüm makul sözleşme süreleri aşıldı" dedi.

Akça Shipping'den olumlu yanıt gelmemesi halinde emniyete ve yargıya başvurma haklarını saklı tuttuklarını kaydeden Bagirov, bugün gemi sahibine yeni bir yazı gönderdiğini, mürettebatın da aynı mektubu göndereceğini ifade etti.

Rostov'dan İstanbul'a onarım için giden kuru yük gemisi Streamline, önceki sahibinin yarım milyon dolarlık borcu nedeniyle Haziran ayında tutuklanmıştı. Streamline'ın kaptanının talebi üzerine, İstanbul'daki Rus konsolosluğu olaya müdahale etmişti. Kasım ayında gemi mürettebatı açlık grevi başlatmıştı, ancak birkaç gün sonra gemi sahibinin maaş borçlarını ödeyeceğine dair teminat mektubu vermesinden sonra, grev sonlandırılmıştı.

Ekim ayında Akça Shipping'in sahibi Cezmi Akça Sputnik'e, eski gemi operatörü tarafından imzalanan sahte bir kira sözleşmesi ve geminin tutuklanmasına neden olan borçla bağlantılı olarak süren davanın bitmesini beklediklerini ve bir ay içinde mürettebata olan borçlarını ödeyeceklerini söylemişti. Ancak, mürettebata herhangi bir ödeme yapılmadı.