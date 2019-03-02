Erdoğan: Yıl sonu itibarıyla işsizlikte önemli bir hamle yapacağız, 3 ay boyunca ücreti, primleri biz üstleneceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl sonu itibarıyla işsizlik ile ilgili önemli bir hamle yapacaklarını duyurdu. Erdoğan, "Çalışanların ücretlerini, primlerini üç ay süreyle biz üstleneceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında bugün Rize'de miting düzenledi.

Burada şu anda çoğu tutuklu bulunan HDP'li isimlerin PKK hakkında yaptığı açıklamaları izleten Erdoğan, "Bay Kemal, sen kimlerle berabersin? Sözde İYİ Parti, sen kimlerle berabersin? Ey Saadet Partisi, sen kimlerle berabersin? Ya rahmetli Erbakan kalksa bunlara ne der?" ifadesini kullandı.

Erdoğan devamında CHP'nin 'Atatürk'ün partisi' nitelemesiyle özdeşleştiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ah ah, ne hallere düştüler. Yatıyorlar kalkıyorlar Atatürk diyorlar. Ya sizin Atatürk ile ne ilginiz var? Şu CHP'ye Osmanlı tokadı vurmaya hazır mıyız?"

'ŞİMDİ DE İŞSİZLİĞİ DİLLERİNE DOLADILAR'

Erdoğan, muhalefetin kendisini işsizlik üzerinden eleştirmesine tepki gösterdi.

"Milletimizin moralini bozmak için yapmadıkları işgüzarlık kalmadı. Şimdi de işsizliği dillerine doladılar. Biz hükümet olarak 17 yılda 9 milyon yeni istihdam sağlayarak cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık ama buna gölge düşürmeye çalışıyorlar" diyen Erdoğan, sözlerine "Kadınlarımızın gençlerimizin katkısıyla iş gücüne katılım oranı fevkalade yükseldi. Geçtiğimiz ağustos ayında büyük bir ekonomik saldırıya maruz kaldık. Ekonomik saldırı sonrası istihdamda daralma ortaya çıktı ama kontrol altına aldık. Ekonomik dalgalanmaların etkilerini de önemli ölçüde atlattık" diye devam etti.

Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile birlikte işsizlikle ilgili yapacakları hamleyi şöyle duyurdu:

"İnşallah bu yıl sonu itibarıyla işsizlikte de önemli bir hamle yapacağız. 3 ay boyunca ücreti, primleri biz üstleneceğiz. Hedefimiz 2,5 milyon kişiye iş sağlamak. Biz girişimcilerimizin iyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de yanında olacağız."

'MÜTEAHHİTLER ARTVİN HAVALİMANI İÇİN '2020 SONUNA KADAR BİTİRİRİZ' DEDİ'

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan diğer noktalar şöyle:

— Ben Artvin Havalimanı için '2022' dedim ama sonra müteahhitlerle konuştum. 'Allah izin verirse, fevkalade bir şey olmazsa biz bunu 2020 sonuna kadar bitiririz' dediler.

— Rize'nin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışıyoruz. Son 17 yılda Rize'ye 18 katrilyon yatırım yaptık. Bizden önce gelenlerin böyle bir derdi var mıydı? Rizemize birçok yatırımları da hayata geçireceğiz. Gençlik merkezleri, spor salonları, futbol sahaları inşa ettik. Sağlıkta toplam 28 tesisi şehrimize kazandırdık. İhtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, engellilerimize ve emeklilerimize 689 milyon lira destek verdi.

'TALİPLİ BULABİLİRSEK RİZE'YE BİR DE ŞEHİR HASTANESİ YAPACAĞIZ'

— Taliplisini bulabilirsek Rize'ye inşallah bir de şehir hastanesi inşa edeceğiz. İmar barışı ile 74 bin hemşehrimizin sıkıntısını çözdük. Rize'de 20 km bölünmüş yol vardı. Buna 142 km ilave ederek 162 km'ya çıkardık. Durmadık çalıştık. Biz dağları deldik. Biz Ferhatız sizler de Şirin. Sizlere ulaştık. Koşmamız lazım. Yapacağımız çok iş var.

- Acele kamulaştırmaya ilişkin işlemler devam ediyor. Rizeli iş insanlarımıza toplam 1,5 katrilyon destek sağladık. Rize'ye Güneysu'ya, Çayeli'ne, Fındıklı'ya doğalgazı getirdik. Uzun yıllar göç veren Rizemizin nüfusu artmaya başladı. İnşallah önümüzdeki dönemde Rizemizi nice hizmetlerle, eserlerle buluşturacağız.

'ENFLASYON TEKRAR 6-7'LERE KADAR DÜŞECEK'

— Enflasyon tekrar 6-7'lere kadar düşecek. Enflasyonun hararetini inşallah daha da düşüreceğiz.

— Bay Kemal senden bir şey olmaz, sen dürüst değilsin. Batırdın, batıracaksın. Sen bir CD ile partinin başına geçtin, koltuğa yapıştın şimdi de ayrılamıyorsun. Ayrılsan da ayrılmasan da bu 31 Mart'ta milletim sana gereken dersi verecek.

© AA / Bekir Bektaş Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, arama çalışmalarına başlıyor

— Şimdi Rize'de iki büyük müjde vermek istiyorum. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın elektrik sulama tarifesini tüm tarımsal faaliyetleri içine alacak şekilde genişletiyoruz. Artık yüzde 12 indirimli elektrik kullanabilecekler.

— Yeni sondaj gemimiz. Hala Antalya'da. Yeni gemimizi aldık adını Yavuz olarak belirledik. Bakım ve onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra Yavuz doğalgaz ve petrol aramalarına başlayacak. Doğu akdeniz ve Karadeniz'deki petrol haklarımızı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız.