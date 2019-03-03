Koruma altındaki oklu kirpinin öldürülmesine inceleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpinin öldürülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 60 kilometre uzaktaki Aşağıkaracaören Mahallesi'nde bazı kişilerin köpek yardımıyla yuvasından çıkardığı oklu kirpiyi sopayla öldürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, olayı gerçekleştirenlerin kimliğinin tespiti ve bu kişilere gerekli cezai işlemlerin uygulanması için inceleme başlattı.

Öte yandan, şahısların, oklu kirpiyi yuvasından çıkarmak için beslenmesi yasak 'pitbull' cinsi köpek kullandığı belirtildi.

KİRPİNİN BOĞAZINI KESTİ

İHA'da yer alan habere göre, peşinden gelen köpek de kirpiyi ısırarak yere attı. Cebindeki bıçağı çıkaran bir kişi, nesli tükenmek üzere olan kirpiyi boğazını vahşice keserek katletti. Kirpiye saldıran köpek de yüzüne saplanan oklar nedeniyle yaralandı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Cep telefonuyla çekilen görüntüler sosyal medyada yayımlanınca vahşet ortaya çıktı. Görüntüleri izleyenler yaşanan vahşete tepki gösterdi. Nesli tükenmek üzere olan oklu kirpiyi öldürenlerin kim oldukları ve neden öldürdükleri konusunda ise herhangi bir bilgi elde edilemedi.