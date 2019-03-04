Kayıt
05:52 04 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Mahir Ünal

    AK Partili Ünal: Sene 2019 olmuş, CHP belediyelerinin olduğu yerlerde çöp, çukur ve çamur var

    © AA / Bekir Ömer Fansa
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (425)
    0 0 0

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "CHP'nin belediyecilik anlayışı zaten çöp, çukur, çamur. Sene 2019 olmuş, İstanbul Nişantaşı'nda, Mecidiyeköy'de, Şişli'de hala CHP belediyesinin olduğu yerde ne var? Çöp, çukur ve çamur var." dedi.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'çöp' yanıtı: Bir hukukumuz var artık, arayın bana sorun
    Ünal, Cumhur İttifakı'nın Kahramanmaraş'ın Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki seçim ofislerinin açılışında yaptığı konuşmada, ülkede CHP'yi hep darbe ve muhtıraların yanında gördüklerini söyledi.

    CHP'nin belediyecilik anlayışını eleştiren Ünal, şunları kaydetti: "CHP'nin belediyecilik anlayışı zaten çöp, çukur, çamur. Sene 2019 olmuş, İstanbul Nişantaşı'nda, Mecidiyeköy'de Şişli'de hala CHP belediyesinin olduğu yerde ne var? Çöp, çukur ve çamur var. 19 aydan beri maaşları ödenmeyen personel var. O yüzden CHP bizi şaşırtmıyor. Geçen bir CHP milletvekili çıktı '28 Şubat'ı savunuyoruz.' dedi. Televizyonlarda bana soruldu, 'Bu konu da ne diyorsunuz?' diye, 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe, tiyatro' diyenlerin 28 Şubat'ı savunmasına şaşırmamak gerektiğini söyledim."

    'YETMEDİ BİR DE HDP İLE İTTİFAK OLUŞTURDU'

    Melikahmet Caddesi’nde HDP bayrakları ile Türkiye bayrakları iç içe girmiş.
    © Sputnik / Sertaç KAYAR
    'HDP bazı batı illerinde adaylarını geri çekiyor'
    Terörle mücadeledeki başarıya işaret eden Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Siz bu CHP'nin hiçbir zaman PKK'ya FETÖ'ye dönük bir eleştiri ve hakaret getirdiğini duydunuz mu? Ama ülkenin, milletin adamları Cumhur İttifakı'nın iki lideri Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli olunca bunlar neden sürekli kükrüyorlardı. Biz terörle mücadele ederken, PKK'nin vesayeti altındaki HDP'nin terör örgütüne ödenek, kaynak, para aktardığı belediyeleri PKK'nın elinden alırken, CHP 'Bu demokratik değil' dedi. Aynı CHP çıkıp da HDP'ye 'Siz neden kandilden emir alıyorsunuz, siz neden PKK'dan emir alıyorsunuz?' dedi mi? Demedi. Yetmedi bir de HDP ile ittifak oluşturdu."

    Mesele ülkenin bağımsızlığı, özgürlüğü ve memleket meselesi olduğunda CHP'nin kendileriyle tek bilek, tek yürek olmadığını ifade eden Ünal, "Mesele memleket, bayrak ve bağımsızlık olduğunda Türkiye ile tek yumruk oluyorlar mı? Ama FETÖ'nün ağzıyla konuşmaya, HDP ile ittifak yapmaya gelince bundan geri durmuyorlar. Bu topraklarda bunun adı zillet değil midir? O yüzden Millet İttifakı ismini hak etmiyorlar." diye konuştu. 

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (425)

    İlgili konular:

    ‘Çöp topladığını’ iddia ettiği kadın, Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçi oldu
    Çavuşoğlu: Aydın ve Muğla'da her yer çöp
    Rusya'da kutup ayılarının bastığı kasabada vatandaşlar çöp atmaya bile çıkamıyor
    Etiketler:
    Çöp, CHP, AK Parti, Mahir Ünal, Kahramanmaraş, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi
    Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi
    Karikatür
    'IŞİD lideri Bağdadi, ABD korumasında ülkeyi geziyor'
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet