HSK Başkanvekili Yılmaz: Türk hukuk sisteminin hukuk bilinci Batılı ülkelerin üstünde, çok iddialıyız

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Adalet Projesi tarafından hazırlanan 'Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde Türkiye 126 ülke arasında 109. sırada yer aldı.

Türkiye'yi Namibya, Ruanda, Burkine Faso ve İran'ın gerisinde gösteren listeye Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz tepki gösterdi.

Şu anda hakim ve savcı sayısının 20 bin civarında olduğuna, bu sayının kasım ayında 23-24 bini bulacağına dikkati çeken Yılmaz, hem kendilerinin hem hakim savcıların adaleti sağlamak için canla başla çalıştığını belirtti.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İçtenlikle söylüyorum. Hukukun üstünlüğü, bütün dünya hukukçularının ortak ilkesidir. Fransa'daki hukukçu da Türkiye'deki hukukçu da bunu ilke edinir. 40 yıldır bu mesleğin içindeyim. Türk hakim ve savcısının, Türk hukuk sisteminin hukuk bilinci Batılı ülkelerin üstündedir. İçtihat zenginliğimiz, hukuk fakültelerimizin yüksek standardı konusunda çok iddialıyız. Son zamanlarda iş yükünün artması gibi sorunlar yaşadığımız doğrudur. İş mahkemesinden, terörle ilgili ağır ceza mahkemesine, iş yükümüz dünya ortalamasının çok üstündedir. 3.5 milyon hukuk, 2.5 milyon ceza davası, 7 milyon hazırlık soruşturması var. Bu iş yükü baskısına sosyal medya baskısını, kamuoyu baskısını, günlerce ara vermeden duruşma yapmanın yorgunluğunu eklememiz lazım. Hukukçu kalitesi, hukukçu birikimi ve çalışma azmi konusunda dünyanın hiçbir ülkesinden geride değiliz. Sansasyonel birkaç durumdan yola çıkarak, bizi ve hakim-savcılarımızı hiç dinlemeyerek böyle bir tespit yapılamaz."