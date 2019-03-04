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08:35 04 Mart 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan - el

    AK Parti, kampanyasının üçüncü aşamasını başlattı

    © AA /
    Türkiye
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    AK Parti’nin 31 Mart seçim kampanyasında üçüncü ve son aşama kampanyası başladı. Seçim gününe kadar sürecek son fazda slogan “Güzel şehirler ile yükselen Türkiye” olarak belirlenirken AK Parti’de olan ve olmayan belediyeler için farklı söylemler belirlendi.

    Yerel seçim sürecinde önceki bilinen kampanyaların aksine yeni bir seçim stratejisi belirleyen AK Parti, kampanyanın son faz olan üçüncü aşamasını başlattı. Yeni Şafak'tan Fazlı Şahan'ın haberine göre, bu aşamada AK Partili olan belediyelerde hizmetin süreceği, AK Partili olmayan belediyelerde ise vatandaşın AK Parti'nin hizmet belediyeciliği ile tanışacağına vurgu yapılacak.

    CHP İzmir Deniz Yücel
    © Fotoğraf : DHA
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    Kampanya sürecini üçe ayıran AK Parti ilk iki başlıkta ‘gönül belediyeciliğini' anlattı. 1 Mart tarihi ile başlayan süreçte adayların tümü açıklandı ve teşkilat sahaya indi. Bir taraftan da AK Parti'nin kampanya filmleri televizyon kanallarında ve sosyal medyada yayınlanmaya başladı.

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    Kampanyanın son aşamasında 3 başlıkta çalışmalar yürütülecek. Tüm Türkiye genelinde "Güzel şehirler ile yükselen Türkiye" başlığı kullanılacak. Şehirlerdeki değişim ve dönüşüm hedefleri bu başlık altında anlatılacak.

    Yerelde ise kampanya iki alanda ele alınacak. AK Parti'nin elinde olan belediyeler ile AK Parti'nin elinde olmayan belediyelerde farklı sloganlar tercih edilecek. AK Partili olmayan belediyelerde gönül belediyeciliğinin güçlenerek artacağı vurgusu yapan "Şehirde bir şey değişecek hizmet değişecek" sloganı kullanılacak. AK Partili belediyelerde ise "Türkiye için hız kesmeden devam" vurgusuna yer verilecek.

    Çağlar Cilara
    © Fotoğraf : Twitter
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    MANİFESTO FİLME DÖNÜŞTÜ

    Ayrıca AK Parti'nin manifestosunda vurgulanan başlıklar için tanıtım filmleri hazırlandı. Şehir planların nasıl yapılacağı, alt yapı ve ulaşım önerileri, kentsel dönüşüm, akıllı şehirler, sosyal belediyecilik ve yatay mimari, halkla birlikte yönetme ve şeffaf belediyecilik ilkeleri bu tanıtım filmleri ile halka anlatılacak.

    Etiketler:
    kampanya, yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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