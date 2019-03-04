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08:34 04 Mart 2019
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    Mansur Yavaş

    Yavaş: Bu anketlerde kaybedeceklerini gördükçe, aradaki fark açıldıkça ağızları kirlenmeye başladı

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anketlere güvenmiyoruz" ifadesini değerlendirdi. Yavaş, "Bu anketlerde kaybedeceklerini gördükçe, aradaki fark açıldıkça, ağızları kirlenmeye başladı, kirli siyasete başladılar, üslupları kirlendi" dedi.

    CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, kahvaltılı sohbette bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

    Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, "Mansur Yavaş'tan müthiş proje" başlığıyla yayımlanan yazısında söz konusu sohbete dair ayrıntıları okurlarına şöyle aktardı:

    24 Haziran, seçim, sandık
    © AA /
    'Ben böyle bir anket yapmadım, daha önce bizim firmada çalışan birisi bunu uydurmuş'
    "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş Ankaralılara müthiş bir proje ile müjde veriyor. Özelleştirme kapsamında olan Ankara Şeker Fabrikasını başkan seçilmesi halinde Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak satın alabileceğini açıkladı.

    İbrahim Çakır kardeşimizin verdiği sabah kahvaltısında buluştuğumuz Yavaş ile sohbet ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Uşak Şeker Fabrikası eğer satış gerçekleştirilirse biz belediye ve özel teşebbüsle ortaklaşa satın alacağız ve kapatılıp yok olmasına izin vermeyeceğiz' sözlerini hatırlatarak sordum; 'Seçilirseniz Ankara Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesine katılıp fabrikayı Ankaralılara kazandırmayı düşünür müsünüz?'

    Yavaş, "Elbette, hukuken bir sorun olup olmadığını inceler ve Ankara Şeker Fabrikası'nın ihalesine belediye şirketlerinden birisi ile katılırız" diyerek şunları söyledi:

    'Biz, Ankara nasıl Paris'le Londra'yla yarışır, insanları nasıl mutlu yaşatırız, ekonomisini nasıl canlandırabiliriz, işsizliği nasıl azaltabiliriz, pahalılığı nasıl azaltabiliriz diye çalışıyoruz.

    Eski belediye başkanlarına sordum ve 'Ankara'da Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası kurup işlettiğine göre Şeker Fabrikası almasında da hukuken bir sorun olmaz' yanıtı aldım.

    Bor Şeker Fabrikası
    © Fotoğraf: Twitter
    Özelleştirilen şeker fabrikası, inşaat firmasına devrediliyor
    Bu arada Ankara Şeker Fabrikası'ndan emekli olan arkadaşlarıma da danıştım ki şu önerileri yaptılar.

    — Ankara Şeker Fabrikası'nın 2 bin dönüm arazisinin bir kısmı Melih Gökçek döneminde Belediyeye alınmıştı.

    — Fabrikanın çalışırken çıkardığı koku nedeniyle Etimesgutluların yıllardır şikâyetleri vardı ki Mansur Yavaş bu fabrikayı Şeker Pancarı ekilen en büyük ilçe olan Polatlı'ya uygun bir bölgeye taşıyabilir.

    — Fabrika etrafındaki yeşil alan dahil müthiş bir yeşil alan Büyükşehir Belediyesine kazandırılır.

    — Polatlı'ya kurulacak fabrikanın kapasitesi de artırılarak Ankaralılara hem istihdam hem de çiftçilere müthiş bir destek imkânı yaratılır.'

    Bu noktada Mansur Yavaş ile sohbete dönecek olursak Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Anketlere güvenmiyoruz" sözlerini nasıl değerlendirdiğini sordum.

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya
    © AA /
    MHP'den anket şirketleri için yasal düzenleme çağrısı
    Yavaş şunları söyledi:

    'Bu anketlerde kaybedeceklerini gördükçe, aradaki fark açıldıkça, ağızları kirlenmeye başladı, kirli siyasete başladılar, üslupları kirlendi. Ben bunlara cevap vermeyi bile zül addederim.

    Önce kendi geçmişlerine bakacaklar, kendi konuştuklarından utanıp mahkemeye başvurup yayın durdurma alıyorlar. Bu lafı siz etmişsiniz, kendi konuşmalarını, 'benim kişilik haklarımı ihlal ediyor' diye mahkemeye başvurup yayın durdurma alıyorlar.

    'Anketlere güvenmiyoruz' diyorlar, şimdiye kadar anketleri hükümete yakın kuruluşların yaptıkları anketler var ki benim onlara tesir etme şansım var mı? Elbette yok.'

    Ankara'ya yeşil alan projeleri olarak neler düşündüğünü Yavaş şöyle anlattı:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Mustafa Çiftçi
    Erdoğan'ın 'Güvenmiyorum' dediği anket şirketlerinden açıklamalar
    'MTA'nın kampını Cumartesi-Pazar günleri Ankaralıların kullanımına açılması için gerekli girişimleri yapacağım. Ayrıca üst tarafında 750 dönüm yer var, oraya da yeni Atatürk Orman Çiftliği yapacağız. Ayrıca Yakacık köyünde bin 400 dönüm yer var buraları da yeşil alan ve spor alanları yapacağız 1,5-2 milyon Ankaralının yararlanacağı kapasitede.

    Gençleri spor yapmaya, müzik yapmaya, bilgi yarışı yapmaya teşvik edeceğiz. Bilişim sektöründe gençlerimizin yetişmesi için her türlü önlemi alacağız.'

    'KARARSIZLARIN BİRÇOĞU, DAHA ÖNCE AKP'YE OY VERMİŞ AMA BİZE OY VERECEĞİNİ SÖYLEYEMEYEN İNSANLARDIR'

    Ve 2014 seçiminde yaşananlara karşı 31 Mart yerel seçiminde gerekli önlemleri alıp almadıklarını da sordum, Mansur Bey bu seçimde çok sıkı önlemler aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

    Mansur Yavaş
    © AA / Arşiv
    Üç anket firması: Mansur Yavaş önde
    'Sandıklara sahip çıkacağız 2 bin 100 avukat sandıklara sahip çıkacak. CHP ve İYİ Parti görevlileri de sandıklarda görevli olacak. Umutsuz olmak da yanlış. Sandığa giderek oy kullanmak demokrasiye sahip çıkmaktır ki biz de bu seçim de sandığa atılan her oya tamamen sahip çıkacağız.

    En büyük projemiz de insanların mutlu olması yönünde yatırım olduğunun farkındayız. Öyle anlaşılıyor ki tüm Ankaralılara hizmet verecek partisiz belediye 1 Nisan'dan itibaren Ankara'da göreve geliyor.

    Hem de açık farkla kazanacağız. Bunu da şuna güvenerek söylüyorum. Anketlerde kararsızların birçoğu daha önce AKP'ye oy vermiş ama bize oy vereceğini söyleyemeyen insanlardır.'"

    Etiketler:
    kararsız, yerel seçim, aday, siyaset, belediye, anket, Cumhurbaşkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, CHP, AK Parti, Mansur Yavaş, Türkiye, Ankara
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