AK Parti'nin Adalar adayı Vural: CHP ve DSP’ye oy verenler gerçek MHP’li değil

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara seslendi.
"Adalar'daki HDP seçmeni, diğer bölgelerdekine benzemez. HDP seçmeninin bir grubu, muhafazakar Kürt kardeşlerimizin oluşturduğu Anadolu kültürünü buraya taşımış insanlar. Bir kısmı da kentsel dönüşüme evlerini sokarak gelen insanlar" diyen Vural, sözlerine şöyle devam etti:
'CHP VE DSP'YE OY VEREN GERÇEK MHP'Lİ DEĞİLDİR'
MHP ile çok güzel bir ittifak sağladıklarını belirten Özlem Öztekin Vural, "Biz Meclis üyelerimizi seçerken de bu güzel ittifakı gösterdik. Adalar'da MHP seçmen sayısı çok değil aslında. Ama mevcut olanı da korumak durumundayız. CHP'ye ve DSP'ye destek veren insanlar var. Gerçek MHP'li siyasi liderinin destek verdiği yere destek vermelidir. DSP'ye oy veren bir kitle olduğu söyleniyor. Onunda çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki kitle bir menfaat kitlesidir. Bu kişinin zihniyeti ile alakalı. O tarafa giden arkadaşların da MHP'nin itibarını zedelediğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.
'ADALAR'I EN İYİ KİMİN YÖNETECEĞİNİ GÖRMELİLER'
'GERÇEK ADALILAR, BİR ADALIYA DESTEK VERECEKTİR'
Seçim sürecinde aldığı tepkilerin olumlu yönde olduğunu belirten Vural, "Bizim şu ana kadar dokunup da, oyunu alamadığımız kimse yok. Diğer başkan adayları evlere giriyorlar, 15 dakika konuşup çıkıyorlar. Biz girdiğimiz her evde projelerimizi sadece 40 dakikada anlatıyoruz. Daha net ve öz ilerliyoruz. Ben seçmenlerin projelerimizi tanıttıktan sonra bize destek vermeyeceklerine inanmıyorum. Gerçek Adalılar destek verecektir" diye konuştu.
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