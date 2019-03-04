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10:09 04 Mart 2019
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    Özlem Öztekin Vural

    AK Parti'nin Adalar adayı Vural: CHP ve DSP’ye oy verenler gerçek MHP’li değil

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    AK Parti tarafından İstanbul'da Adalar Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Özlem Öztekin Vural, "Bizim Türk-Kürt, hiç bir kesim için ayrımımız yok. Bütün kardeşlerimize kapımız açık. CHP ve DSP'ye oy verenlerin gerçek MHP'li olduğuna inanmıyorum" dedi.

    AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara seslendi.

    "Adalar'daki HDP seçmeni, diğer bölgelerdekine benzemez. HDP seçmeninin bir grubu, muhafazakar Kürt kardeşlerimizin oluşturduğu Anadolu kültürünü buraya taşımış insanlar. Bir kısmı da kentsel dönüşüme evlerini sokarak gelen insanlar" diyen Vural, sözlerine şöyle devam etti:

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    "Muhafazakar Kürt kardeşlerimizin HDP zihniyetiyle tamamen kandırıldığına inanıyorum. AK Parti'nin onlara vermediği herhangi bir şeyi HDP verebilmiş değildir. Bizim kendi içimizde Türk-Kürt ayrımımız yoktur. Bizim onlar için verdiğimiz ayrı bir savaş vardır. Bunu belli bir kesim anlıyor. Onlara sadece sandıkta değer veren zihniyet, gerçek hayatta değer vermiyor."

    'CHP VE DSP'YE OY VEREN GERÇEK MHP'Lİ DEĞİLDİR'

    MHP ile çok güzel bir ittifak sağladıklarını belirten Özlem Öztekin Vural, "Biz Meclis üyelerimizi seçerken de bu güzel ittifakı gösterdik. Adalar'da MHP seçmen sayısı çok değil aslında. Ama mevcut olanı da korumak durumundayız. CHP'ye ve DSP'ye destek veren insanlar var. Gerçek MHP'li siyasi liderinin destek verdiği yere destek vermelidir. DSP'ye oy veren bir kitle olduğu söyleniyor. Onunda çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki kitle bir menfaat kitlesidir. Bu kişinin zihniyeti ile alakalı. O tarafa giden arkadaşların da MHP'nin itibarını zedelediğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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    İYİ Parti seçmeni hakkında düşüncelerini dile getiren Vural, "MHP'nin içinden küskün bir grubun ayrılması ve kendilerine diğer partileri çok yakın görmeyip, bir çatı altında oluşmuş bir gruptur. AK Parti ve MHP'nin ittifakı doğrultusunda CHP'ye yakınlaştılar. Çokta fazla yorum yapmak istemiyorum. Zaten diğer partilerden kopmuş insanlar oldukları için CHP'ye destek veriyorlar. Keşke Adalar'ı en iyi kimin yöneteceğini görseler" dedi.

    'GERÇEK ADALILAR, BİR ADALIYA DESTEK VERECEKTİR'

    Seçim sürecinde aldığı tepkilerin olumlu yönde olduğunu belirten Vural, "Bizim şu ana kadar dokunup da, oyunu alamadığımız kimse yok. Diğer başkan adayları evlere giriyorlar, 15 dakika konuşup çıkıyorlar. Biz girdiğimiz her evde projelerimizi sadece 40 dakikada anlatıyoruz. Daha net ve öz ilerliyoruz. Ben seçmenlerin projelerimizi tanıttıktan sonra bize destek vermeyeceklerine inanmıyorum. Gerçek Adalılar destek verecektir" diye konuştu.

    Etiketler:
    yerel seçim, Çalışma, seçmen, belediye, kürt, Adalar Belediyesi, DSP, HDP, CHP, AK Parti, Özlem Öztekin Vural, Adalar, İstanbul, Türkiye
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