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07:05 05 Mart 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan - Fatma Şahin

    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: Projeyi Cumhurbaşkanımıza anlattım, çok hoşuna gitti

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    AK Parti tarafından yeniden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Fatma Şahin, 'Medeniyet Şehri' projesine dair detayları anlattı. Söz konusu projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da anlattığını belirten Şahin, "Çok hoşuna gitti, ‘tam benim istediğim gibi, kimlikli şehir’ dedi" ifadesini kullandı.

    AK Parti tarafından yeniden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Fatma Şahin, Yeni Şafak'tan Fatih Özer'e konuştu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Metin Pala
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    Özer'e 'Medeniyet Şehri' projesi hakkında bilgi veren Şahin, "Projeyi, Cumhurbaşkanımız şehrimize geldiğinde anlattım, çok hoşuna gitti, ‘tam benim istediğim gibi, kimlikli şehir' dedi. New York'taki Central Park'tan daha büyük Gaziantep'e Medeniyet Şehri yapacağız. Tugay'ı kaldıracağız, 4 milyon metrekare yeşil alanıyla aileler çocuklarıyla istifade edecek. Gaziantep'in çehresini oluşturan kıymık taşından oluşan evleri, dükkanları olan güzel bir şehir olacak. İçinde yeni hanıyla halkın hizmetine sunulacak. Medeniyet Şehri'nde, hanlarıyla bahçeleriyle merkezleriyle Osmanlı'nın zarafeti, Selçuklunun sadeliği, cumhuriyet dönemizin güzelliği olacak. Antep evlerinin ortasında hayatları vardı, sokaklarda çeşmeleri vardı, cumba evleri vardı. Gazianteplilerin çocukluğunu geçirdiği sokaklar, şimdi buraya Gaziantep Medeniyet Şehri'nde yaşayacak" diye konuştu.

    KUZEYŞEHİR 50 BİN KONUTTAN OLUŞACAK

    Şahin konuşmasına şöyle devam etti:

    İstanbul, inşaat, konut
    © REUTERS / Murad Sezer
    Konut satışlarında sert düşüş
    "Organize sanayi alanındaki çalışmaları şehrin dışına taşıdık. Dünya geneline baktığınızda üretim alanlarının yanlarında yerleşim yerlerinin olduğunu görürsünüz. Ama biz göreve geldiğimizde bunu göremedik. Kuzeyşehir toplu konut projesiyle bu sorunu halledeceğiz. 50 bin konuttan oluşacak yeni yaşam alanında, 3 bin konut tamamlandı. Burası, yatay mimarisi, çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleriyle yeni bir soluk getirecek Gaziantep'e. Belediye olarak bölgeye altyapı, yollar ve viyadük yapıyoruz. Eskiden bir belediyenin viyadük yapması hayal dahi edilemezdi. Şimdi Cumhurbaşkanımızdan aldığımız destekle kendi imkânlarımızla çalışmalarımızı bitirme aşamasına geldik. Kuzeyşehir ile hem çalışanlarımız hem de şehrimiz rahatlayacak.

    GAZİANTEP MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ

    Yıkılan Kamil Ocak Stadyumunun da içinde bulunduğu alan; 100. Yıl Parkı ve Allaben Deresi'nin devamlılığını sağlayacak. Türk bahçelerine referans veren ve aynı zamanda Gaziantep iklim, coğrafya ve kültürüne uygun Millet Bahçesi Projesi tasarlanacak. 130 bin metrekare alana sahip olacak projenin, 79 bin metrekaresine inşaat alanı kurulacak. 66 bin metrekare yeşil alanla renklenecek projede yüzde 17 yapılar, yüzde 51 yeşil alan ile yüzde 32 meydan ve avluya yer verilecek.

    RAYLI SİSTEM PROJELERİNDE ATAK

    Tekirdağ-Çorlu, tren kazası
    © AA /
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    Gar-Düztepe-Hastane Hafif Raylı Sistem (Metro) Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri ve Gar-GAÜN 15 Temmuz Yerleşkesi Hafif Raylı Sistem (Metro) Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri işleri kapsamında proje çalışmaları yapılacak. Gar Düztepe Hastane hafif raylı sistem hattı kapsamında 9 adet metro istasyonu ve 1 depo alanı planlanacak. Gaziantep şehrinin sürdürülebilir konforlu güvenli ve hızlı ulaşım altyapısına ulaşması hedeflenecek. Şehir merkezi ile güneyde inşaatı 2019 yılında tamamlanması hedeflenen Gaziantep Şehir Hastanesi birbirine bağlanacak."

    SUDA YÜZDE 27 İNDİRİM YAPTIK

    Başkan Şahin, şehirde eğitimli kadınların ekonomiye ve sosyal hayata katılabilmesi için 4 yıl içerisinde 5 kreş açtıklarını, yeni dönemde ise 15 yeni kreş yapacaklarını söyledi. Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlandığını aktaran Şahin, Kahramanmaraş'tan doğan Göksu Çayı'nın bir ay içerisinde Gaziantep'e akıtılacağını kaydetti.

    Mustafa Destici
    © AA / Raşit Aydoğan
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    2 bin 600 mm çaplı içinden bir jeep geçebilecek büyüklükte devasa çelik borulardan oluşan bir isale hattı çekildiğini, 3 bin 600 metre uzunluğunda 5,6 metre çapında tünel açıldığını kaydeden Şahin, Gaziantep'in içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılanacağını ifade etti. Başkan Şahin, proje kapsamında sağlanan tasarruf ile birlikte bir yılda yüzde 27 oranında suda indirime gittiklerini belirtti.

    '10 BİN M2 BİLİM MERKEZİ İÇİN PROJE HAZIR'

    10 bin metrekareye kurulacak Bilim Merkezi, Gaziantep Kilis yolu, Burç kavşağında yer alacak. Yapı oturum alanın yaklaşık 9 bin 800 metrekare olacağı öngörülerek geri kalan 20 bin metrekarelik alan ise Bilim meydanı, açık otopark, açık sergi alanları, bilim şenlik alanları ve binayı topoğrafya içerisine gömen yeşil alanlardan oluşacak. Yerini Gaziantep Üniversitesi verecek Bir bilim merkezinin dışını Topcuoğlu ailesi içini TÜBİTAK yapacak.

    NAKLİYE VE GÜMRÜK ÜSSÜ

    Öte yandan Gaziantep ve bölgesinde sanayi ve ticaret sektörlerinin her türlü taşıma ve nakliye faaliyetleri bir merkezde toplanacak. Aynı zamanda gümrük hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle kentin kuzeyinde yaklaşık 300 hektar alanda nazım imar planı ve uygulama imar planı onaylandı.

    '8 MİLYON TURİSTİ ŞEHRİMİZDE AĞIRLAMAK İSTİYORUZ'

    Göbeklitepe
    © AA /
    Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
    Suriye'de yaşanan istikrarsızlıktan dolayı yaklaşık 500 bin Suriyeli sığınmacıya kapılarını açtıklarını vurgulayan Şahin, ‘Şimdi Gaziantep'e Gitme Zamanı', ‘Uzaklarda Arama' adlı turizmi canlandırmak için kampanyalar düzenlediklerini söyledi. Kampanya kapsamında şehre 4 milyon turistin geldiğini belirten Şahin, "Yeni dönemde hedefimiz bu sayıyı 8 milyona çıkarmaktır. 8 milyon turisti şehrimizde ağırlamak istiyoruz. Bu geliş gidişlerle birlikte esnaf da rahat nefes almış oluyor" şeklinde konuştu.

    Turizmde 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edildiğini hatırlatan Şahin "Göbeklitepe dünyaya tanıtılması gereken ortak değerimizdir. Buraya geliş Gaziantep güzergahıyla oluyor. Açılacak Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ile karbon testleri artık, Türkiye'de Gaziantep'te yapılacak" diye konuştu.

    300 BİN SURİYELİ DÖNDÜ

    Şahin, "Suriyeli mültecilerin kendi vatan ve topraklarına döneceği modeli Cerablus ve El Bab'da başardık. Şimdi de Münbiç için bekliyoruz. Münbiç'te de güvenli hat oluştuğu takdirde 400 bin kişi daha geri dönmesini bekliyoruz. Şu ana kadar 300 bin kişi evlerine geri döndü. Dönüşleri teşvik ediyoruz" dedi.

    Etiketler:
    indirim, fatura, su, millet bahçesi, beğeni, proje, yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Gaziantep, Türkiye
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