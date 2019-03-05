Netflix'ten zam açıklaması: Fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz

Netflix, Türkiye aboneleri için yaptığı zam ile ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "Farklı fiyat politikaları test ediyoruz, bu fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz" denildi.

© AA / Netflix üyelik ücretlerine zam geldi

Online dizi ve film platformu Netflix'den Türkiye fiyatları zammına ilişkin bir açıklama geldi.

Konu ile ilgili NTV.com.tr'ye konuşan bir Netflix yetkilisi, fiyatlandırmaların şirketin dönem dönem gerçekleştirdiği testlerden biri olduğunun altını çizdi.

Yapılan açıklamada "Üyelerimizin Netflix'e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğrulundan emin olmak" ifadeleri kullanıldı.