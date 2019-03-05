Mersinli’den 'AK Parti’ye geçeceğiz' vaatlerine tepki

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yaklaşan 31 Mart seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada bağımsız ve diğer partilerin belediye başkan adaylarının yapmış olduğu açıklamaları ve yürüttüğü seçim kampanyasını eleştirdi.
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Mersinli, konuşmasının devamında, "Geçtiğimiz günlerde gerek sosyal medyaya, gerekse de bazı İnternet haber sitelerine düşen, bağımsız belediye başkan adaylarının açıklamalarını okudum. 'Bizi destekleyin, başkan olunca yuvamıza, AK Parti'ye geri döneceğiz' gibi söylemlerini gördüm. Vatandaşlarımızın şunu bilmesini isterim ki bu kişiler insanların aklıyla alay ediyor. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Büyükşehir ve 17 ilçe adaylarımız tüm ihtişamıyla ortadadır. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak Cengiz Ergün'ü, Şehzadeler ilçemizde Ömer Faruk Çelik, Yunusemre ilçemizde Mehmet Çerçi, Saruhanlı ilçemizde Burhan Tezcan, Ahmetli Ahmet Alhan, Akhisar Hüseyin Eryüksel, Turgutlu Turgay Şirin, Demirci Selami Selçuk, Selendi Nurullah Savaş, Gölmarmara Kamil Öz, Gördes Muhammed Akyol, Kırkağaç Yaşar İsmail Gedüz, Köprübaşı Regaib Topuz, Soma Ali Tulup, Kula Hüseyin Tosun, Sarıgöl Necati Selçuk, Alaşehir Ali Uçak ve Salihli'de Zeki Kayda'yı destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı pazara kadar değil, mezara kadar devem edecektir" ifadelerini kullandı.
© AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
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