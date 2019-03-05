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14:30 05 Mart 2019
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    AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli

    Mersinli’den 'AK Parti’ye geçeceğiz' vaatlerine tepki

    İHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (461)
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    AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, sosyal medyada bazı ilçelerde bağımsız ve diğer partilerin belediye başkan adaylarının “Bizi destekleyin, başkan olunca yuvamıza, AK Parti’ye geri döneceğiz” sözlerini vatandaşların dikkate almaması gerektiğini söyledi.

    AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yaklaşan 31 Mart seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada bağımsız ve diğer partilerin belediye başkan adaylarının yapmış olduğu açıklamaları ve yürüttüğü seçim kampanyasını eleştirdi.

    ‘CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'Yİ GELECEKLER BİNLİ YILLARA TAŞIMAKLA TEMELLENMİŞ'

    AK Parti
    © AA /
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    İl Başkanı Mersinli Cumhur İttifakı adaylarının her zaman arkasında olduklarını belirterek şöyle konuştu: "Hepimizin bildiği gibi ülkemizin içerisinden geçirmiş olduğu günler bizim en çok kenetleneceğimiz, dosta düşmana net bir şekilde mesaj vereceğimiz günlerdir. Türkiye'de büyük dönüşüm tüm hızıyla devam etmektedir. Cumhur ittifakı Türkiye'yi gelecekler binli yıllara taşımakla temellenmiş, bekamızı muhafaza azmiyle milletimiz tarafından tescil edilmiştir. Hepimizin şunu bilmesini isterim ki bu ittifak çıkar, menfaati gözetmeksizin Türkiye'nin geleceğine emin adımlarla ulaşması için oluşturulan koca yürekli vatandaşların içerisinde yer aldığı bir oluşumdur. Yolu zilletle kesişen, menfaatle çakışan kişiler bu ittifakın ruhu anlamayacak ve her yerde olduğu gibi iftiralarla, yalan yanlış beyanlarla karalama kampanyasına başvuracaktır. Hepimizin bildiği gibi 17 Ağustos Yeni Kapı ruhuyla başlayan ittifak temellerimiz bugün en nihayetinde 31 Mart seçimlerine kadar gelmiştir. Bundan sonra da devam edeceğinden kimsenin bir kuşkusu ve şüphesi olmasın."

    ‘BU KİŞİLER İNSANLARIN AKLIYLA ALAY EDİYOR'

    AK Parti, miting, seçmen
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
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    Mersinli, konuşmasının devamında, "Geçtiğimiz günlerde gerek sosyal medyaya, gerekse de bazı İnternet haber sitelerine düşen, bağımsız belediye başkan adaylarının açıklamalarını okudum. 'Bizi destekleyin, başkan olunca yuvamıza, AK Parti'ye geri döneceğiz' gibi söylemlerini gördüm. Vatandaşlarımızın şunu bilmesini isterim ki bu kişiler insanların aklıyla alay ediyor. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Büyükşehir ve 17 ilçe adaylarımız tüm ihtişamıyla ortadadır. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak Cengiz Ergün'ü, Şehzadeler ilçemizde Ömer Faruk Çelik, Yunusemre ilçemizde Mehmet Çerçi, Saruhanlı ilçemizde Burhan Tezcan, Ahmetli Ahmet Alhan, Akhisar Hüseyin Eryüksel, Turgutlu Turgay Şirin, Demirci Selami Selçuk, Selendi Nurullah Savaş, Gölmarmara Kamil Öz, Gördes Muhammed Akyol, Kırkağaç Yaşar İsmail Gedüz, Köprübaşı Regaib Topuz, Soma Ali Tulup, Kula Hüseyin Tosun, Sarıgöl Necati Selçuk, Alaşehir Ali Uçak ve Salihli'de Zeki Kayda'yı destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı pazara kadar değil, mezara kadar devem edecektir" ifadelerini kullandı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (461)

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    Etiketler:
    Cumhur İttifakı, AK Parti, Mehmet Çerçi, Burhan Tezcan, Berk Mersinli, Yunusemre, Saruhanlı, Akhisar, Manisa, Türkiye
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