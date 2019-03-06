Kayıt
00:20 06 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: Cumhur İttifakı'nın hedefi sadece seçim kazanmak değildir

    © AA / Fatih Aktaş
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 21

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın hedefinin sadece seçim kazanmak olmadığını belirterek, "Cumhur İttifakı'nın hedefi Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır" dedi.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    Çavuşoğlu: CHP; TİKKO, DHKP-C, PKK, FETÖ ve Esad ile ittifak içinde
    31 Mart yerel seçimleri kapsamında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin geleceği, istikrarı bakımından ve yaşadıkları şehirlerin ihya olması açısından Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceklerini söyledi.

    Bakan Çavuşoğlu, seçimlerin Türkiye'nin bekası için önemli olduğuna vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iradesi ve liderliğiyle Cumhur İttifakı kurulmuştur. Cumhur İttifakı'nın hedefi sadece seçim kazanmak değildir. Cumhur İttifakı'nın hedefi, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

    'BOZKURT İŞARETİ SENİN NERENE BATTI DA YASAKLIYORSUN'

    Cumhur İttifakı içerisinde vatanını, milletini seven insanların olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

    "Karşı tarafta da bir ittifak var. Ne ittifakı bu? İşte halk söylüyor, zillet ittifakı. Siyasi partilere sözüm yok ama ittifakın içinde PKK'nın güdümünde HDP var mı? CHP'nin içinde PKK'lıların cenazesine giden milletvekilleri var mı, DHKP/C'liler var mı? Ne farkları kaldı? Zillet ittifakının içindeki siyasi partilere, vatanını, milletini seven CHP'lilere bir şey söylemiyorum ama CHP'liler de biliyor ki ne kadar terör örgütü varsa PKK, FETÖ, DHKP/C, PYD/YPG, TİKKO zillet ittifakının içinde. İçeride ve dışarıda ne kadar hain, bölücü, terörist varsa zillet ittifakının içindedir".

    bozkurt
    © AFP 2018 /
    Çavuşoğlu: Avusturya Dışişleri Bakanı'na 'Kusura bakma, geldiğim zaman bu işareti ilk ben yapacağım, yasağı deleceğim' dedim
    Bakan Çavuşoğlu, kendilerinin dünyanın her yerinde Türkiye'nin haklarını savunduklarını, ancak bazı siyasilerin Avrupa'da Türkiye'yi şikayet etmek için sıraya girdiğini söyledi.

    'AVRUPA'DA TÜRK DÜŞMANLIĞI YÜKSEK'

    Avrupa'da İslam ve Türk düşmanlığının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Avrupa'da İslam ve Türk düşmanlığı had safhaya çıktı. En son Avusturya ne diyor, 'bozkurt işaretini yasaklayacağım.' Bozkurt işareti senin nerene battı da yasaklıyorsun? PKK'nın sloganlarını ve sembollerini yasaklamak için bir yasa çıkarıyorsun ama Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı ağır bastığı için bozkurt işaretini de son dakikada içine ekliyorsun. Biz yasak dinler miyiz? Bu özgürlük diyenlere, insan hakları dersi vermeye çalışanlara haddini bildirmek de bizim görevimizdir. O yasakları da dinlemiyoruz. Tüm gönül coğrafyamıza sorumluluğumuz var. Dünyadaki mazlumlara, mağdurlara karşı sorumluğumuz var. Dünyadaki 1,8 milyar ümmete karşı sorumluluğumuz var. Bugün biz olmazsak kutsal davalarımıza kimse sahip çıkmaz. Bugün Türkiye olmazsa Somali'deki garibanlara kimse yardım elini uzatmaz, Cox's Bazar, Myanmar ve Arakan'daki kardeşlerimize sıcak yemek götürmez, çadır kurmaz, Afrikalı garibanlara kimse su getirmez. Oraya gidenlerin hepsi sömürgeci anlayışla gitmiştir".

    Etiketler:
    Bozkurt işareti, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, TİKKO, PKK, İYİ Parti, HDP, CHP, MHP, AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Mevlüt Çavuşoğlu, Bandırma, Balıkesir, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Sibirya’nın en eski kentinden günlük hayat kareleri
    Sibirya’nın en eski kentinden günlük hayat kareleri
    Karikatür
    ABD’nin, Rusya’nın INF 'ihlalini' nasıl kanıtlamaya çalıştığı belli oldu
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet