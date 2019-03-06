Çavuşoğlu: Cumhur İttifakı'nın hedefi sadece seçim kazanmak değildir

31 Mart yerel seçimleri kapsamında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin geleceği, istikrarı bakımından ve yaşadıkları şehirlerin ihya olması açısından Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, seçimlerin Türkiye'nin bekası için önemli olduğuna vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iradesi ve liderliğiyle Cumhur İttifakı kurulmuştur. Cumhur İttifakı'nın hedefi sadece seçim kazanmak değildir. Cumhur İttifakı'nın hedefi, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

'BOZKURT İŞARETİ SENİN NERENE BATTI DA YASAKLIYORSUN'

Cumhur İttifakı içerisinde vatanını, milletini seven insanların olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Karşı tarafta da bir ittifak var. Ne ittifakı bu? İşte halk söylüyor, zillet ittifakı. Siyasi partilere sözüm yok ama ittifakın içinde PKK'nın güdümünde HDP var mı? CHP'nin içinde PKK'lıların cenazesine giden milletvekilleri var mı, DHKP/C'liler var mı? Ne farkları kaldı? Zillet ittifakının içindeki siyasi partilere, vatanını, milletini seven CHP'lilere bir şey söylemiyorum ama CHP'liler de biliyor ki ne kadar terör örgütü varsa PKK, FETÖ, DHKP/C, PYD/YPG, TİKKO zillet ittifakının içinde. İçeride ve dışarıda ne kadar hain, bölücü, terörist varsa zillet ittifakının içindedir".

Bakan Çavuşoğlu, kendilerinin dünyanın her yerinde Türkiye'nin haklarını savunduklarını, ancak bazı siyasilerin Avrupa'da Türkiye'yi şikayet etmek için sıraya girdiğini söyledi.

'AVRUPA'DA TÜRK DÜŞMANLIĞI YÜKSEK'

Avrupa'da İslam ve Türk düşmanlığının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Avrupa'da İslam ve Türk düşmanlığı had safhaya çıktı. En son Avusturya ne diyor, 'bozkurt işaretini yasaklayacağım.' Bozkurt işareti senin nerene battı da yasaklıyorsun? PKK'nın sloganlarını ve sembollerini yasaklamak için bir yasa çıkarıyorsun ama Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı ağır bastığı için bozkurt işaretini de son dakikada içine ekliyorsun. Biz yasak dinler miyiz? Bu özgürlük diyenlere, insan hakları dersi vermeye çalışanlara haddini bildirmek de bizim görevimizdir. O yasakları da dinlemiyoruz. Tüm gönül coğrafyamıza sorumluluğumuz var. Dünyadaki mazlumlara, mağdurlara karşı sorumluğumuz var. Dünyadaki 1,8 milyar ümmete karşı sorumluluğumuz var. Bugün biz olmazsak kutsal davalarımıza kimse sahip çıkmaz. Bugün Türkiye olmazsa Somali'deki garibanlara kimse yardım elini uzatmaz, Cox's Bazar, Myanmar ve Arakan'daki kardeşlerimize sıcak yemek götürmez, çadır kurmaz, Afrikalı garibanlara kimse su getirmez. Oraya gidenlerin hepsi sömürgeci anlayışla gitmiştir".