Dilipak: Şu anda bu yasaya göre, yasal, kanuni halife yetkisi mana ve mefhum olarak Tayyip Erdoğan’ın şahsında mündemiçtir

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Akit TV'deki Derin Gerçekler isimli programda sarf ettiği sözlerin ardından yapılan "Halifelik Erdoğan'dadır" haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Akit TV'de katıldığı programda konuşan Dilipak, şunları söyledi:
'HALİFE İLAN ETMEDİM'
Dilipak haberlerin ardından sosyal medyadan açıklamada bulundu.
"Ben Erdoğanı Halife ilan etmedim" diyen Dilipak şöyle devam etti: "Halife insan dedim. Resul'ün Halife'si CHP nin çıkarttığı yasanın sonucu bugünkü Erdoğana işaret ediyor dedim. Yasaya bakın. Ben de Erdoğan yasanın verdiği yetkiyi e görevi kullanmalı diyorum.:)"
Ben Erdoğanı Halife ilan etmedim. Halife insan dedim. Resul’ün Halife’si CHP nin çıkarttığı yasanın sonucu bugünkü Erdoğana işaret ediyor dedim. Yasaya bakın. Ben de Erdoğan yasanın verdiği yetkiyi e görevi kullanmalı diyorum.:)— Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) March 6, 2019
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