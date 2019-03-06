Dilipak: Şu anda bu yasaya göre, yasal, kanuni halife yetkisi mana ve mefhum olarak Tayyip Erdoğan’ın şahsında mündemiçtir

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Bugünkü hükümet sistemi, başkanlık sisteminde kime ait? Cumurbaşkanına. Şu anda bu yasaya göre, yasal, kanuni halife yetkisi mana ve mefhum olarak Tayyip Erdoğan’ın şahsında mündemiçtir" dedi.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Akit TV'deki Derin Gerçekler isimli programda sarf ettiği sözlerin ardından yapılan "Halifelik Erdoğan'dadır" haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Akit TV'de katıldığı programda konuşan Dilipak, şunları söyledi:

"Uygun bir halife bulunduğunda, bu hilafetin oraya verilmesi konusu söz konusu. Yani İngilizler bu kapıyı açık tuttu. Laik cumhuriyetten alıp, onu ayarladıkları bir halifeye vereceklerdi ama buna gerek görmediler zaman içinde. Dolayısıyla hilafet makamının kaldırılmamasının başka sebepleri de var. Tek bir sebebi yok. Sonuçta hilafet kaldırılmadı. Gelinen noktada ne oldu? İş Bankası'ndaki hisse senetleri tartışma konusu oldu. Ali İhsan ne diyor? Hükümet ve cumhuriyetin şahsı manevisinde mündemiçtir diyor. Müzakerelerde TBMM'nin şahsı manevisinde mündemiçtir gibi bir ifade vardı. Ama yasada hükümet ve cumhuriyet yazıldı. Bugünkü hükümet sistemi, başkanlık sisteminde kime ait? Cumhurbaşkanına. Şu anda bu yasaya göre, yasal, kanuni halife yetkisi mana ve mefhum olarak Tayyip Erdoğan'ın şahsında mündemiçtir."

'HALİFE İLAN ETMEDİM'

Dilipak haberlerin ardından sosyal medyadan açıklamada bulundu.

"Ben Erdoğanı Halife ilan etmedim" diyen Dilipak şöyle devam etti: "Halife insan dedim. Resul'ün Halife'si CHP nin çıkarttığı yasanın sonucu bugünkü Erdoğana işaret ediyor dedim. Yasaya bakın. Ben de Erdoğan yasanın verdiği yetkiyi e görevi kullanmalı diyorum.:)"

Ben Erdoğanı Halife ilan etmedim. Halife insan dedim. Resul’ün Halife’si CHP nin çıkarttığı yasanın sonucu bugünkü Erdoğana işaret ediyor dedim. Yasaya bakın. Ben de Erdoğan yasanın verdiği yetkiyi e görevi kullanmalı diyorum.:) — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) March 6, 2019

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