Bakan Kurum, İzmir rakamlarını paylaştı: Hem enteresan hem de ürkütücü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hem 'enteresan bir durumla karşı karşıyayız', hem de 'ürkütücü bir tablo' ifadelerini kullanarak, "İzmirimizde İmar Barışı kapsamında tam 793 bin başvuru var. İzmir genelinde 1 milyon konutun olduğun biliyoruz. 1 milyon binanın yüzde 70'inin riskli bina ve alandan oluştuğunu görüyoruz" dedi.

İzmir Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kurum, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'la birlikte İzmir Valiliği'ni ziyaret etti.

© AA / Abdulhamit Topal Bakan Kurum: Artık şehirlerimizin 50, 100 yılını planlayacağız

Ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Kurum, İzmir hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Kurum, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bir ay 81 ile genelge gönderdik. Şehirlerde ne kadar riskli alan, riskli bina varsa tespitini yapıp bize 3 ayda bildirilmesi talimatını verdik. İzmir'de ön tespit çalışmaları yapıldı. Ancak çok enteresan durumla karşı karşıyayız. İzmirimizde İmar Barışı kapsamında tam 793 bin başvuru var. İzmir genelinde 1 milyon konutun olduğun biliyoruz. Dolayısıyla yüzde 70-80'inin İmar Barışı'na başvurduğunu görüyoruz. Riskli alan ve bina tespitini yaptığımız Bakanlığımız Genel Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü çerçevesinde 1 milyon binanın da risk derecesi farklı olabilir ama yüzde 70'inin riskli bina ve alandan oluştuğunu görüyoruz. Bu gerçekten ürkütücü bir tablo" diye konuştu.

'İZMİRİMİZDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ELZEM, BU YADSINAMAZ'

© AA / Hakan Burak Altunöz Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm de terör kadar önemli

Kurum, "Nüfusa orantılarsak eğer Türkiye genelinde İmar Barışı'na başvurma yüzdesi yüzde 12 iken İzmirimizde yüzde 19 seviyelerinde. Değerli İzmirlilerimize şunları söylemek istiyorum; İzmirimizde kentsel dönüşüm elzem. Bu yadsınamaz. Bunun siyasi karşılığı da yok. Bu yapılması gereken iş. Deprem kuşağında yaşıyoruz. Bugüne dek 82 bin canımızı kaybettik. Artık can kaybetmek istemiyoruz. Başka anamız ağlasın istemiyoruz. İzmir'de bu dönüşümü yapacağız. 1 milyon binanın yüzde 70'i riskli gözüküyor. Her evde 4 vatandaş oturuyorsa 3 milyon vatandaşı ilgilendiren bir sorun" dedi.

'BAŞKANIMIZIN ÖNEMLİ PROJELERİ VAR, 3 UYDU KENT OLUŞTURACAK'

© AA / Metin Aktas Erdoğan: İzmir pislikten geçilmiyor

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci'nin önemli projeleri olduğunu söyleyen Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"Başkanımızın önemli projeleri var. 3 uydu kent oluşturacak. Şehrin çeperlerinde üç yeni şehir oluşturmak üzere, burada hem şehrin büyümesini kontrol altına almak ve nüfus artışını kontrol altına almak amacıyla projesi var. Bu proje önemli. Çeperlerde yapacağınız şehirler, şehrin içindeki yoğunluğu azaltacaktır. Şehir merkezlerindeki yüksek yoğunluktaki yapıların dönüşümü için önemli bir süreç olacak."

İZMİR'E FRANSIZ TİPİ BALKON VE CUMBALAR

© AA / Ahmet İzgi Zeybekci: İzmir'i koşturmak için dürtmemiz lazım

Yerinde dönüşüm yapmak zorunda olduklarını kaydeden Kurum, İzmir'de, Fransız tipi balkonların ve cumbaların olduğu, Ege'nin kültür ve mimarisini yansıtan az katlı projelerle dönüşüm yapmak istediklerini söyledi. Kurum, şöyle konuştu:

"Biz yılda 300 bin konut dönüşümü yapacağız. Bunu yaparken de vatandaşın rızası çerçevesinde yapacağız. Bu dönüşümü 5 yıl için 1.5 milyon konut, 20 yılda da 6.7 milyon konutu dönüştürmek suretiyle bu dönüşüm işini yapmak istiyoruz. İzmir'in en önemli, en elzem sorunu budur. Bu kadar riskli binanın olduğu bir şehirde, dönüşüm yadsınamaz bir gerçektir."

İZMİR'E 2584 SOSYAL KONUT

Dün 67 ilde 50 bin sosyal konut uygulaması başlattıklarını hatırlatan Kurum, şu bilgileri paylaştı:

© AA / Elif Öztürk Erdoğan'dan kentsel dönüşüm uyarısı: Evinizi müteahhide vermeye mecbur değilsiniz

"Başvurularımız bugün itibariyle başlıyor. 19 Nisan'a kadar sürecek. İzmir'e ilk etapta 2 bin 584 tane sosyal konutun yapımına ve talep toplanmasına bugün itibariyle başlamış olacağız. İzmir'de 2+1 konutlarımızın en düşük taksit tutarı 583 lira. 3+1 konutlarımızın taksit tutarları ise bin 178 liradan başlıyor, 240 aya kadar da vadelerimiz var. Bu, İzmir'de birçok ilçede bu kiraların daha altında ödeme demek. Kira öder gibi ev sahibi olabilmek demek. İlk etapta 2 bin 584 konutu yaptık, diğer ilçelerimizde de sosyal konut, alt gelir grubu konut ve şehir gazi ailelerimiz ile emekli vatandaşlarımıza yönelik konut uygulamalarını da diğer ilçelerimizde geliştireceğiz. Bir taraftan kentsel dönüşüm yaparken diğer taraftan sosyal konut uygulamalarıyla deprem riski ve barınma sorunu en aza indirmeyi hedefliyoruz. Tüm ilçelerde nüfusumuza yetecek şekilde sosyal konut uygulaması yapacağız. Başvurularda 2+1 evler için 25 yaşını doldurmuş olması, ilçesinde bir yıl oturma şartı var. Ayrıca 4 bin 500 geliri aşmaması gerekiyor. 3+1 evler için de 18 yaşını doldurması, ilçesinde bir yıl oturma şartı aranıyor, gelir sınırlaması ise yok."

'2023 YILINA KADAR İZMİR KÖRFEZİ'NDE ATIK SU BIRAKMAYACAĞIZ'

Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"İzmir'de yağmur çok atık su artıma tesisi kalmıyor. Türkiye'de 2023'e geldiğinde yüzde 100 nüfusa hizmet verecek şekilde atık su arıtma hizmeti vermek istiyoruz. İzmir Körfezin kirliliğini giderecek atık su arıtma tesisinin yapılması önem arz ediyor. İnşallah 2023 yılına kadar İzmir Körfezi'nde atık su bırakmayacağız, atık su atılmasına müsaade etmeyeceğiz. Şehrimizde çöplerimiz vahşi depolanıyor. Biz bırakın çöp depolamayı sıfır atık uygulamasına geçtik. Vahşi depolamadan düzenli depolamaya geçmemiz gerekiyor. İzmir'de kişi başı yeşil alan miktarı 1.6 metrekare. Hedefimiz 5 yılda bunu 10 kat artırmak. Millet bahçeleri ile iklim değişikliği ile ilgili mücadelede iklim değişikliği etkilerini en aza indirmek istiyoruz. Bayraklı Çiçek Mahallesindeki kayaların düşmesi nedeniyle vatandaşın can ve mal güvenliği söz konusuydu. Bu binaların boşaltma sürecini başlattık. 23 bin metrekarelik alanda vatandaşın rızası çerçevesinde dönüşümü yapmak istiyoruz. 21. yüzyılda ülkemize yakışmayan bu görüntülere müsaade etmeyeceğiz."