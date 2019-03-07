İmamoğlu'ndan 'Sen ne biçim Karadenizlisin?' sorusuna yanıt

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, "Sen ne biçim bir Karadenizlisin? Çok sabırlısın" şeklinde sorular yöneltildiğini belirterek "Sabrın sonu selamet. Sabırlıyım. Sabrımın tek sebebi var. Bu memleket ve bu şehrin sabra ihtiyacı olduğu için sabırlıyım" dedi.

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle dün İstanbul'da 'Artvinliler Buluşması' düzenlendi. Bakırköy'de bulunan Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'ndeki buluşmaya, CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada kendisine devamlı "Sen ne biçim bir Karadenizlisin? Çok sabırlısın" dendiğini aktardı. "Sabrın sonu selamet. Sabırlıyım" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Sabrımın tek sebebi var. Bu memleket ve bu şehrin sabra ihtiyacı olduğu için sabırlıyım. Sabır olmadan bu şehir de huzur olmayacak belli ki. Biz sonuna kadar sabırlı olacağız. Çünkü sabrı zorlayan çok şeyler var ama sabrı zorlayan şeyler birilerinin işine yarıyor, biz o tarafa hiç bakmıyoruz. Size döndük. 16 milyon güzel insana döndük. O güzel insanlarla güzellik yaşamak istiyoruz. Sizlerin sıcaklığı, sizlerin el vermesiyle, katkısıyla biz bu İstanbul değişimini hep beraber gerçekleştiririz."

Artvin'in kendisi için öneminden bahseden İmamoğlu, "Artvin'in başarılı bir insanı var. Mücadeleci tavrı var. Hiçbir zaman vazgeçmeyen. Her şeyden önce Artvin benim için çok değerli. Kazım Koyuncu var orada. Orada yatıyor. Ciğerimi yakıp gidenlerden birisiydi. Güzel insandı. Güzel insanlar yetiştiren bir yerdi. En fazla da Artvinlinin bu güzel topraklara bağlılığı, bu güzel millete olan bağlılığı ama en fazla Mustafa Kemal Atatürk sevdası beni çok mutlu ediyor" ifadesini kullandı.