Kayıt
07:23 07 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu'ndan 'Sen ne biçim Karadenizlisin?' sorusuna yanıt

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (496)
    0 11

    CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, "Sen ne biçim bir Karadenizlisin? Çok sabırlısın" şeklinde sorular yöneltildiğini belirterek "Sabrın sonu selamet. Sabırlıyım. Sabrımın tek sebebi var. Bu memleket ve bu şehrin sabra ihtiyacı olduğu için sabırlıyım" dedi.

    Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle dün İstanbul'da 'Artvinliler Buluşması' düzenlendi. Bakırköy'de bulunan Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'ndeki buluşmaya, CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu da katıldı.

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
    DHA
    İmamoğlu: Siz 1 gün sandığa sahip çıkın, ben size 5 sene hizmet edeyim
    Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada kendisine devamlı "Sen ne biçim bir Karadenizlisin? Çok sabırlısın" dendiğini aktardı. "Sabrın sonu selamet. Sabırlıyım" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

    "Sabrımın tek sebebi var. Bu memleket ve bu şehrin sabra ihtiyacı olduğu için sabırlıyım. Sabır olmadan bu şehir de huzur olmayacak belli ki. Biz sonuna kadar sabırlı olacağız. Çünkü sabrı zorlayan çok şeyler var ama sabrı zorlayan şeyler birilerinin işine yarıyor, biz o tarafa hiç bakmıyoruz. Size döndük. 16 milyon güzel insana döndük. O güzel insanlarla güzellik yaşamak istiyoruz. Sizlerin sıcaklığı, sizlerin el vermesiyle, katkısıyla biz bu İstanbul değişimini hep beraber gerçekleştiririz."

    Artvin'in kendisi için öneminden bahseden İmamoğlu, "Artvin'in başarılı bir insanı var. Mücadeleci tavrı var. Hiçbir zaman vazgeçmeyen. Her şeyden önce Artvin benim için çok değerli. Kazım Koyuncu var orada. Orada yatıyor. Ciğerimi yakıp gidenlerden birisiydi. Güzel insandı. Güzel insanlar yetiştiren bir yerdi. En fazla da Artvinlinin bu güzel topraklara bağlılığı, bu güzel millete olan bağlılığı ama en fazla Mustafa Kemal Atatürk sevdası beni çok mutlu ediyor" ifadesini kullandı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (496)
    Etiketler:
    sabır, buluşma, belediye, espri, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AK Parti, CHP, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Karadeniz, Artvin, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rus geleneksel mutfağının vazgeçilmezi: ‘Blinı’
    Rus geleneksel mutfağının vazgeçilmezi: ‘Blinı’
    Karikatür
    Trump'tan aday olmayacağını açıklayan Clinton'a: Özlenecek
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet