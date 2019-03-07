Lüks otomobilli düğün konvoyu yol kapatıp drift yaptı

İstanbul'da çok sayıda lüks aracın yer aldığı düğün konvoyu Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde yol kesip drift yaptı. Yol kesmelerini profesyonel kameralarla kaydettiren konvoydakiler drone ile bile çekim yaptırdı

İstanbul'da geçen cumartesi günü bir çiftin düğünü vardı. Düğün için onlarca lüks araç, İSTOÇ'taki bir galerinin önünden hareket etti.

Düğün konvoyu ilerlerken drone ve profesyonel kameralar da kayıttaydı. Konvoy, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlerken Başakşehir mevkiinde durdu.

İstanbul'da bir düğün konvoyu:

Milyonluk araçlarla yol kesip drift yaptılar. Kendilerini ve duran trafiği profesyonel kamera ve drone'larla görüntüledilerhttps://t.co/XwlGIUCFoJ pic.twitter.com/H4MKCWtBlg — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 7, 2019

​Yol kesen konvoy otomobilleriyle 'drift' denilen hareketi yaptı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Lüks düğün konvoyunun yolculuğu, yol keserek ve drift yaparak Başakşehir'e kadar sürdü.