Lüks otomobilli düğün konvoyu yol kapatıp drift yaptı

İstanbul'da geçen cumartesi günü bir çiftin düğünü vardı. Düğün için onlarca lüks araç, İSTOÇ'taki bir galerinin önünden hareket etti.
Düğün konvoyu ilerlerken drone ve profesyonel kameralar da kayıttaydı. Konvoy, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlerken Başakşehir mevkiinde durdu.
İstanbul'da bir düğün konvoyu:— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 7, 2019
Milyonluk araçlarla yol kesip drift yaptılar. Kendilerini ve duran trafiği profesyonel kamera ve drone'larla görüntüledilerhttps://t.co/XwlGIUCFoJ pic.twitter.com/H4MKCWtBlg
Yol kesen konvoy otomobilleriyle 'drift' denilen hareketi yaptı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Lüks düğün konvoyunun yolculuğu, yol keserek ve drift yaparak Başakşehir'e kadar sürdü.
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