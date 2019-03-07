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12:07 07 Mart 2019
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    Flash TV

    Flash TV'nin sahibi Göktuğ: Rahatsız olmuşlar, iki haber programının da yayından kaldırılmasını istediler

    © Fotoğraf : Youtube
    Türkiye
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    İdari, siyasi ve mali baskıları gerekçe göstererek birkaç gün önce yayın hayatına ara veren Flash TV'nin sahibi Ömer Ziya Göktuğ, "Bizim 2 tane haber programımız var. Bu iki yayın zaman zaman hükümeti eleştiriyor. Yıkıcı değil, objektif eleştirilerde bulunuyor. Rahatsız olmuşlar. Bizden bu iki yayının da kaldırılmasını istediler" dedi.

    Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan Flash TV, idari, siyasi ve mali baskıları gerekçe göstererek yayın hayatına ara vermişti.

    Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Cumhuriyet'te yayımlanan yazısında ekranın kararması sonrası kanalın sahibi Ömer Ziya Göktuğ ile görüştüğünü aktardı.

    Göktuğ'un eski bir Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) örgütçüsü olduğunu ifade eden Terkoğlu,  "Kimi İslamcı, kimi ülkücü olmuş kuşağın içinden merkez sağa yakın görüşlerle çıkmış. Cuma namazına da meyhaneye de giden eski muhafazakâr kuşağın son temsilcilerinden biri" dedi.

    Flash TV
    © Fotoğraf : Youtube
    Flash TV 28 yıllık yayın hayatına ara verdi: Suçumuz tarafsız olmak
    'TAYYİP BEY'İ İMAM HATİP LİSESİNDEN BERİ, 50 YILDIR TANIRIM'

    Terkoğlu, Göktuğ'un "Tayyip Bey'i imam hatip lisesinden beri, 50 yıldır tanırım" dediğini vurgulayarak "Erdoğan'la arasının açılması yeni değil. Milli Görüş'teki ayrılık sürecinde Erdoğan'a uzak duran Göktuğ, 'Başbakan olduktan sonraki ilk bakanlar kurulunda ‘benden uzak durmalarını' söylemiş' diye anlatıyor ters düşmelerini" ifadesini kullandı.

    Terkoğlu'nun, Göktuğ'un açıklamalarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

    "O günden beri sanki hem Ömer Ziya Göktuğ'un, hem de Flash TV'nin suyu ısınıyor.

    'HERKES FLASH TV'NİN SIRADAN VATANDAŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BİLİR'

    Kaçımız Ergenekon kumpasında mağdur edilen, yurdundan uzakta bir otel odasında hayata veda eden Erhan Göksel'in Gerçek Kesit programını hatırlar? Göktuğ, 'Erhan Göksel'e program yaptırma dediler' diye anlatıyor sonucu. 'Abdüllatif Şener'i kanala çıkarma diye uyardılar', 'Turhan Çömez'i işten at, dediler' sözleriyle devam ediyor. 'Satır satır geri çektiler bizi' sözleri nasıl törpülendiklerinin özeti gibi. Ancak daha beteri var: 'Kanalın başına şunu koy, diye adam gönderdiler.'

    Yandaş medyayı ihya eden kamu reklamları Flash TV'ye uğramamış. Bunun yerine kanalı uyaran resmi yazılar almışlar.

    Flash TV deyip küçümsemeyin. Kanal, pek çok kimsenin hayal edip de ulaşamadığı bir kesimin takibinde. 'Dışarıdan bakınca ‘halay yapıyorsun' diyorlar. Benim de bir izleyicim var' diyen Göktuğ, hiç de azımsanmayacak reytinglerini anlattı.

    Flash TV
    © Fotoğraf : Youtube
    Flash TV, haber programlarını yayından kaldırdı
    Belki de asıl gücü şu sözlerde saklıydı: 'Cami imamından genelev kadınlarına kadar bütün vatandaşlara yayın yapan bir kanalız. Biz Halk TV gibi CHP'lilere, Ülke TV gibi AK Partililere yayın yapmıyoruz. Biz ortalama insana yayın yapıyoruz. Bu insanlar ülkenin sessiz çoğunluğu. Herkes Flash TV'nin sıradan vatandaş üzerindeki etkisini bilir.'

    İPLER NASIL KOPTU?

    Göktuğ'un anlattığına göre son dönemde ise ipleri kopartan olaylar ardı ardına gelmiş: 

    'Bizim 2 tane haber programımız var. Sabahki iki buçuk saat filan. Bir de gece kuşağı bir saat kadar sürüyor. Bu iki yayın zaman zaman hükümeti eleştiriyor. Yıkıcı değil, objektif eleştirilerde bulunuyor. Rahatsız olmuşlar. Bizden bu iki yayının da kaldırılmasını istediler.'

    Ömer Ziya Göktuğ, talepleri reddettiğini anlatıyor:

    'Bizde editoryal bağımsızlık var. Bir harf karışmam işlerine. Onlara güvenirim. ‘Buna dokunma, şuna dokunma' diyemem. Benden bunu söylememi beklediler.'

    24 Haziran seçiminde yaşadıkları ise menzile girmelerini sağlamış.

    'KIZDIM, ERDOĞAN'IN RESMİNİ SON ANDA ASMADIK'

    'Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki adayın da mitinglerini yayımladık' diyen Göktuğ, tarafsızlığın yetmediğini şöyle aktarıyor:

    'Bizim binamız Bursa'da stadın karşısında. Kim orada miting yapsa ‘binaya benim resmimi as' diye rica ediyor. Muharrem Bey'in resmini astık. Tayyip Bey'in resmini asmaya mecburmuşuz gibi yaptılar. Kızdım, son anda asmadık.'

    Erdoğan'ın o gün 'O binayı indireceğiz' dediğini iddia eden Göktuğ; Bursa Belediyesi'nin, Cumhurbaşkanı'nın telkinleriyle, Flash TV binasını yıkmaya karar verdiğini ifade ediyor. Göktuğ'a göre deprem yönetmeliği de bahane ediliyor.

    19 senedir ayakta olan bina için özel bir şirketten alınan hatalı raporla yıkım kararı alındığını söyleyen Göktuğ, hem ODTÜ'den hem Uludağ Üniversitesi'nden lehine çıkan raporları gösterdi. ODTÜ'den iki profesörün imzaladığı değerlendirmeyi aktaralım: 'Yapıya ‘risklidir' denmesinin hatalı olduğu kanaatine varılmıştır.'

    Yerel mahkemeler belediyenin yıkımını durdurmazken, son bir umutla istinaf mahkemesine götürülen dosya için 20 Şubat'ta Flash TV lehine karar çıktı. Ancak buna rağmen belediye ekibi kanalı yıkmaya başladı.

    YIKIMI YAPAN KİM?

    Alinur Aktaş
    © Fotoğraf : Twitter
    AK Partili Aktaş'tan CHP'li Bozbey'e: Devlete savaş açanların ismini merkezlere verdin
    Hani geçen günlerde Türkan Saylan'ı, Uğur Mumcu'yu, Bahriye Üçok'u, Nâzım Hikmet'i hedef alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı. Hani şu FETÖ'nün her kurumunda fotoğrafı çıkan, maklube sofralarından el sallayan Alinur Aktaş.
    Sanki kurtları çakallara boğdurmaya yemin etmişler…

    'Gelinen noktada hukuk tanımazlık, çok açıkça hedef alma var' diyen Göktuğ, 'Bağımsız tarafsız yayıncılık yaptırmadılar, onurumuzu kurtarmak için ara verdik' diye anlatıyor yaptığı seçimi.

    'Memleket hayırlı bir yere doğru gitmiyor, bu hal iyi bir hal değil' sözleriyle ruh halini özetleyen Ömer Ziya Göktuğ'un bir de duası var: 'Allah kimseyi zalimin radarına sokmasın.'"

    Etiketler:
    miting, program, haber, bağımsızlık, yayın, lise, imam hatip, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, Flash TV, Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Ziya Göktuğ, İstanbul, Bursa, Türkiye
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