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13:42 07 Mart 2019
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    IŞİD bayrağı

    IŞİD bayrağı ve örgütsel mühimmat üyelik için yeterli neden sayılmadı, beraat verildi

    © Sputnik / Andrey Stenin
    Türkiye
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    Çeçenistan'da çekilen silahlı görseller, kamuflajlı kıyafetle yine kamuflajlı bir ölünün gömülmesine ilişkin video, IŞİD'e ait fotoğraflar, bayraklar, 4 adet 9 mm. çapında Glock marka boş şarjör, pompalı bir yivsiz tüfek, 247 adet MKE yapımı dolu fişek, bir havalı tabanca, 3 kutu havalı tabanca mermisi örgüt üyeliği için yeterli sayılmadı.

    Birgün'den Erk Acarer'in haberine göre, İstanbul'da Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi sakinleri, bir sitenin iki ayrı blokunda ikamet edenlere yönelik ihbarda bulundu. Emniyete, çok sayıda yabancı erkek ve kadının kaldığı, gece geç saatlerde kalabalık grupların gelip gittiği, bina giriş ve çıkışlarında şüpheli hareketler sergilendiği bildirildi. Siyah çarşaflı bir kadının yabancı plakalı araç bagajından çıkardığı uzun namlulu tüfekleri, siyah bir poşete koyup tekrar eve döndüğü ifade edildi.

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric,
    © AA /
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    İhbar üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Rus uyruklu Ruslan A. ile Dağıstan uyruklu eşi Saida N. bir evde, Dağıstan uyruklu Movsur C. ile Rusya Federasyonu vatandaşı Nagiyat M. adlı kadın ise diğer bir evde yakalandı. İki ayrı daireden çok sayıda silah ve mühimmat çıktı. Ayrıca Movsur C. isimli şahıs elindeki siyah naylon poşet ile çatı katına kaçtı. Poşetten çıkardığı silahı boşluğa attı.

    ÖNCE 2 KADIN TAHLİYE EDİLDİ

    Tüm sanıklar gözatına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 10/11/2017 tarihli soruşturması sonucunda 4 IŞİD şüphelisi hakkında iddianame düzenledi. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler bulundurma" suçlarından dava açıldı. Şüpheliler, 30.08.2017 tarihinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildiler. İki kadın sanık, Nagiyat M. ve Saida N. 2018'in Mart ayında tahliye edildi.

    KAMUFLAJLA ÖLÜ GÖMÜYORDU

    İsveç Başbakanı Stefan Löfven
    © REUTERS / TT News Agency/Anders Wiklund
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    Çeçenistan'da çekilen silahlı fotoğraflar, kamuflajlı kıyafetle yine kamuflajlı bir ölünün gömülmesine ilişkin videoları bulunan, 2015'te Antep'te yakalanıp sınır dışı edilen ancak tekrar Türkiye'ye giren Ruslan A. ile Telagram Programı'nda IŞİD yazışmaları çıkan ve polislerden silahla kaçan Movsur C. de bir yıl dolmadan, 07.11.2018'de tahliye edildiler.

    İYİ HALDEN BERAAT

    İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, bu delillerin tek başına örgüt üyesi olmaya yeterli olmadığına hükmedip; "İyi hallerine ilişkin bir kanaat oluştu" dedi. Ayrıca şahısların, cezaevinde kaldıkları süre için tazminat haklarının da oluştuğu belirtildi. Resmi evrak ve pasaportta sahtecilik suyundan da yargılanan sanıkların bu suçlardan aldıkları cezaların uygulaması da geri bırakıldı.

    PYD'nin tek taraflı ilan ettiği ancak henüz kimsenin tanımadığı Cezire Kantonu'nun Yasama Meclisi Eş Başkanı Hakem Xalo
    © Sputnik / Hikmet Durgun
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    YARGITAY REFERANS ALINDI

    İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 26/0/2017 tarih ve 2017/1809 Esas, 2017/5155 Karar sayılı ilamına dikkat çekti:

    "Silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması ve kural olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır. Örgüte sadece sempati duymak ya da örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek, buna ilişkin yayınları okumak, bulundurmak, örgüt liderine saygı duymak gibi eylemler örgüt üyeliği için yeterli değildir."

    Etiketler:
    yazışmalar, delil, video, Askeri kamuflaj, silah, mühimmat, bayrak, IŞİD, Erk Acarer, Çeçenistan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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