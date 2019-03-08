Nusret'ten kadınlara 8 Mart jesti

8 Mart Kadınlar Günü'nde tüm kadınları şubelerine davet eden ünlü işletmeci Nusret Gökçe, hazırladığı özel menüyü ücretsiz olarak servis edecek.

Birçok ünlü ismi ağırlayan ve dünyanın farklı ülkelerinde şube açarak, tuz dökme stiliyle 'Salt Bae' lakabıyla şöhret olan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe, 8 Mart Kadınlar Günü'nde tüm kadınları şubelerine davet etti.

Gökçe, hazırladığı özel menüyü tüm şubelerinde kadınlara ücretsiz olarak servis edecek.

Nusret’ten büyük jest… Kadınlar Günü’nde tüm kadınları şubelerine davet eden Nusret, hazırladığı özel menüyü tüm şubelerinde kadınlara ücretsiz olarak servis edecek. pic.twitter.com/CdYNT4xbNW — Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) March 8, 2019

​Gökçe, Instagram hesabından, "Siz olmasaydınız biz olmazdık. Sizin yeriniz başımızın üstü. Yarın benim misafirimsiniz tüm kadınları bekliyorum" notunu paylaşarak tüm kadınları restoran şubelerine davet etti.