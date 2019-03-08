Kayıt
16:28 08 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Seçim- Mühür- Sandık

    EMAX Araştırma, 5 büyükşehir için anket sonuçlarını açıkladı: Hangi şehirde kim önde?

    © AFP 2018 / Adem Altan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (524)
    0 0 0

    EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimleri için 1-7 Mart 2019 tarihleri arasında 5 büyükşehiri kapsayan anket çalışması yaptı. Anket çalışmasında AK Parti Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa'da önde gözüküyor, Van'da ise HDP önde.

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf : DHA
    Yavaş: Şimdiye kadar 2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım
    EMAX tarafından yapılan anket çalışması 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik seçmenlerin parti tercihlerini ölçmek ve değerlendirmek için gerçekleştirildi. Araştırma örneklemi TÜİK, 2014 Yerel Seçim Sonuçları ve 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel sonuçları dikkate alınıp, her ili temsil edecek nitelikte oluşturularak düzenlendi. Araştırma, 5 büyükşehirde yaşayan, 18 yaş ve üzeri toplam 6 bin 615 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirildi. Elde edilen veriler, kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamına aktarıldı, SPSS istatistik paket programı yardımıyla çözümlemeler yapıldı.

    PARTİLER KARARSIZ SEÇMENİN PEŞİNDE

    EMAX Araştırma Genel Koordinatörü Sezai Erhan, AK Parti'nin Erzurum ile Kahramanmaraş'ta rahat bir şekilde kazanacağını, Hatay ve Şanlıurfa'da ise bir rekabetin söz konusu olduğunu söyledi. Erhan, kararsız seçmen eğilimin 5 büyükşehir ve ilçelerdeki sonucu doğrudan etkileyeceğini belirterek, "AK Parti, CHP, MHP, HDP, SP ve İYİ Parti'lilerin hedefinde henüz hangi partiye/adaya oy vereceğini netleştirmeyenler ile birde sandık başına gitmeyen seçmen kitlesi bulunmaktadır" dedi.

    EMAX Araştırma'nın yerel seçim anketi
    EMAX Araştırma
    EMAX Araştırma'nın yerel seçim anketi

    ERZURUM'DA AK PARTİ ÖNDE

    Araştırmada, vatandaşa ‘Bugün Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan yüzde 56,4'lük kesim AK Parti'nin adayı Mehmet Sekmen, yüzde 26,5'lik kesim ‘İYİ Parti'nin adayı Mahmut Uykusuz' dedi.

    EMAX Araştırma'nın yerel seçim anketi
    EMAX Araştırma
    EMAX Araştırma'nın yerel seçim anketi

    HATAY'DA GÜLER İLK SIRADA

    ‘Bugün Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' sorulan vatandaşlardan yüzde 43,7'lik kesim AK Parti'nin adayı İbrahim Güler, yüzde 40,8'lik kesim ise ‘CHP'nin adayı Lütfü Savaş' dedi. Hatay'da yüzde 14,6'lık kararsız seçmenin tercihine göre seçim şekillenecek.

    EMAX Araştırma'nın yerel seçim anketi
    EMAX Araştırma
    EMAX Araştırma'nın yerel seçim anketi

    URFA VE MARAŞ'TA AK PARTİ ÖNDE

    ‘Bugün Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' sorulan vatandaşlardan yüzde 45,2'lik kesim AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül, yüzde 37,6'lık kesim ise CHP, İYİ Parti ve HDP'nin desteklediği ‘Saadet Partisi'nin adayı Sabahattin Cevheri' dedi. Kahramanmaraş'taki anket çalışmasında AK Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör'ün yüzde 58,2, CHP'nin adayı Ali Öztunç'un ise yüzde 24,1 oy alacağı öngörüldü.

    EMAX Araştırma'nın yerel seçim anketi
    EMAX Araştırma
    EMAX Araştırma'nın yerel seçim anketi

    VAN'DA HDP ÖNDE

    Van'da ankete katılanların yüzde 42,5'i tercihini HDP adayı Bedia Özgökçe Ertan'dan yana kullanırken, AK Parti'nin adayı Necdet Takva'yı tercih edenler ise yüzde 34,2 olarak belirlendi.

    EMAX Araştırma'nın yerel seçim anketi
    EMAX Araştırma
    EMAX Araştırma'nın yerel seçim anketi
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (524)
    Etiketler:
    sonuç, araştırma, anket, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), AK Parti, EMAX Araştırma Şirketi, Maraş, Urfa, Van, Hatay, Erzurum, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler
    Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler
    Karikatür
    Trump'tan aday olmayacağını açıklayan Clinton'a: Özlenecek
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet