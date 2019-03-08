Diyarbakır’da 8 Mart mitingi: Leyla Güven ve Öykü Arin için çağrı

Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, binlerce kadının katıldığı miting ile kutlandı. Renkli görüntülere sahne olan mitinge açlık grevindeki HDP Milletvekili Leyla Güven ve lösemi hastası Öykü Arin için yapılan çağrılar damga vurdu.
Diyarbakır'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle miting düzenlendi. Dicle Amed Kadın Platformu (DAKP) tarafından İstasyon Meydanı'nda "Kadınlar özgürlük için direnişte, kadınlar grevde" sloganıyla düzenlenen miting renkli görüntülere sahne oldu. "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa" ve "Bedenime dokunma" pankartlarının açıldığı mitinge 121 gündür açlık grevinde olan HDP'li milletvekili Leyla Güven ve lösemi hastası Öykü Arin için verilen mesajlar damga vurdu.
LEYLA GÜVEN: 8 MART DAHA ÖZGÜR GÜNLERİN MÜJDELEYİCİSİ OLACAKTIR
Mitinge mesaj gönderen Leyla Güven'in mesajı HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir tarafından okundu. Güven gönderdiği mesajda, "Merhaba sevgili kadınlar, 8 Mart haftasındayız. Bütün dünya kadınlarının ve sizlerin 8 Mart direniş gününü kutluyorum. İnanıyorum ki; her gelen yeni gün 8 Martlar bize daha özgür günlerin müjdeleyicisi olacaktır. 8 Martlarda bizler kadınların yani toplumun taleplerini alanlarda haykıracağız. Her gün biraz daha direnişi yükselterek, mücadelemizi yükselterek kadının toplum içerisindeki bütün haklarını, hukukunu ve özgürlüğünü en üst seviyeye ulaştıracağız." ifadelerine yer verdi.
Ardından konuşan HDP'li Taşdemir, "Bugün faşizme, diktatörlüğe karşı bir kadın direnişi ile yarınlarımızı aydınlatıyor. Direnişin adı Leyla'dır, 8 Mart Leyla'ya armağan olsun. Barış, demokrasi ve özgürlük için direniyor. Leyla kadınlara öncülük ediyor. Leyla tecridin anlamını iyi biliyor. Tecrit savaştır, savaş kadınların yaşamını baskı altına alıyor. Tecrit kırılmayana kadar kimse özgür olamaz, kadınlarda özgür olamaz. Tecrit kırılmayana kadar direnişimizi sürdüreceğiz. Sayın Öcalan üzerindeki tecridi kıracağız. Tecrit kırılmayana kadar bu topraklara ne barış ne huzur gelmeyecektir. Leyla Güven bu çağrıyı yapıyor. Leyla Güven; devletin suç işlediğini belirtti. Devlete çağrımız; hukukunuza uyun, suç işliyorsunuz" şeklinde konuştu.
ÖYKÜ ARİN İÇİN DONÖR OLMA ÇAĞRISI
Miting alanında, lösemi hastası Öykü Arin için ilik nakli çağrısı yapılan pankartlar ve afişler asıldı. Yine Öykü Arin'in annesi Eylem Yazıcı mitingde mesaj göndererek kadınların 8 Mart'ını kutladı. Yazıcı, gönderdiği mesajda Öykü Arin için donör olma çağrısı yaptı.
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