Gözaltına alınan 22 yaşındaki şüphelinin, yaşı kadar suç kaydı çıktı

Şüphe üzerine takibe aldığı kadınların dilenci kılığında girdikleri apartmanlardaki daireleri kontrol ettiğini saptayan polis, durumu arkadaşlarına bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, 3 kadını gözaltına alarak emniyete götürdü. Üzerlerinde kapıyı açmaya yarayan plastik aparat ve çorap eldiven çıkan şüphelilerden Leyla Ç.'nin 22 suç kaydının olduğu ve hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)