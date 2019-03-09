Mavi Vatan tatbikatından dönen gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçti

Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen tatbikatta görevini bitiren, TCG Barbaros, Oruçreis, Kemalreis, Yıldırım fırkateynleri, Burgazada, milli gemi Bandırma korvetleri ve hücum botları ile denizaltılardan olan 11 Türk savaş gemisi, üs komutanlıklarına dönmek üzere Karadeniz'den aralıklarla Boğaz'dan geçiş yaptı.

Gemiler, Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni selamladı.

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