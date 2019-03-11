Karamollaoğlu: Israrla bizi Millet İttifakı'nın içerisine koymaya çalışıyorlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim için elbette ittifak yapılabileceğini vurgulayarak "Biz bu sefer ittifakın içerisinde yer almadık; ama ısrarla bizi hep Millet İttifakı'nın içerisine koymaya çalışıyorlar. Bu memleket hepimizin, aramıza düşmanlık sokmaya kimsenin hakkı yok" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün Trabzon'da, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Beşirli Spor Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Karamollaoğlu, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.
Karamollaoğlu, "İktidar partisine bakın. Ne yazık ki kucaklaşma yerine kutuplaşmayı tercih ediyorlar, ötekileştiriyorlar. Kendileri vatansever, geride kalanlar vatan haini gibi. Şimdi geri adım atmaya başladılar, ‘Biz bunu sadece yöneticiler için dedik' diye. Onların peşinden gidenler ne olacak? Dün Antalya'da hale gitmiştim. Bizi karşılayanlar biraz güle oynaya biraz da üzülerek ‘Vatan hainlerinin merkezine hoş geldiniz' dediler. Neden? Çünkü üzülmüşler. Kendilerine böyle bir yaftanın vurulmasından rahatsız olmuşlar. Farkında bile değil iktidar. Kucaklaşma, adalet sağlanmadan olmaz. İnsanlar aralarında ihtilaf olduğunda, bir haksızlıkla karşı karşıya geldiklerinde haklarını arama hakkına sahip değiller şu anda" diye konuştu.
'BENİM ÖMRÜM HEP PROJELERLE GEÇTİ'
Türkiye'de işsizlik sorunu olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
"4 milyon insan işsiz. 2 milyon insan da cebine 400- 500 lira para konulduğu için iş talebinde bulunmuyor. Onların işleri var gibi görünüyor. Yani 6 milyon kişi işsiz. 6 milyon işsizi olan bir ülkede ekonomi iyiye gidiyor demek için insanın gözünün kör olması lazım. Nasıl çözeceksiniz bunu? Bugünkü şartlarla bunu çözemezsiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak diyor ki ‘2,5 milyon insana iş bulacağız'. Nasıl bulacakmış? 26 milyar liralık yatırım yapacaklarmış. Bu işe tahsis etmişler. Benim ömrüm hep projelerle geçti, sanayi tesisleri kurmakla kuranlara destek vermekle geçti. Ben şunu biliyorum ki ekonomide kriz olmadan, Türk lirası değer kaybetmeden önce 1 milyonluk yatırım yaparsanız 3- 4 kişi iş imkanına kavuşurdu. Şimdi bu rakam 1- 2 kişiye düştü. Yani siz 1 milyon insana iş bulmak istiyorsanız 1 trilyon lira yatırım yapmanız icap eder. 26 milyar lira ile bu işi çözemezsiniz."
'ERDOĞAN KİMİN OYLARINA TALİPSE BEN DE O OYLARA TALİBİM'
Yerel seçimde hiçbir ittifakta yer almadıklarını belirten Karamollaoğlu, iktidarın, kendilerini Millet İttifakı'nın yanında gibi göstermek istediğini savunarak, "Elbette ittifak yapılabilir. Biz bu sefer ittifakın içerisinde yer almadık; ama ısrarla bizi hep ‘millet ittifakı'nın içerisine koymaya çalışıyorlar. Bu memleket hepimizin, aramıza düşmanlık sokmaya kimsenin hakkı yok. Ben dedim; şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan kimin oyuna talipse ben de o oylara talibim. Sen talip olursan vatanseversin, biz olursak ‘hain' diye göstereceksin. Buna kimsenin hakkı yok. Dışarıda ciddi problemler var. Dış politikayı beceremediler. Yalnız kaldık, dostumuz yok" dedi. DHA
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