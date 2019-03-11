İnci Aral: Hükümetin politikaları eleştirilmez değil elbette ama takdir edilecek yanlar da söylenmeli

Yazar İnci Aral, Türkiye'nin geleceği için ortak paydada buluşulması gerektiğini belirterek "Hükümetin politikaları eleştirilmez değil elbette, eleştirilecek şeyler söylensin ama takdir edilecek yanlar da söylenmeli. 'Ben sizden değilim' diye tu kaka etmek yanlış bir tavır" dedi.

Yazar İnci Aral, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.

Aral, Kalçık'ın "Geçtiğimiz günlerde sizin de arkadaşınız olan şair Şükrü Erbaş, Sabah'a konuştuğu için belli kesimlerce linç edilmişti. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Ben her mecraya korkusuzca konuşurum; Sabah'a da, Cumhuriyet'e de, Yeni Şafak'a da. Niye konuşurum? Çünkü benim her kesimden okurum var" yanıtını verdi.

Aral şöyle devam etti:

"Ben her mecraya korkusuzca konuşurum; Sabah'a da, Cumhuriyet'e de, Yeni Şafak'a da. Niye konuşurum? Çünkü benim her kesimden okurum var. Okur kitlem içinde azımsanmayacak ölçüde muhafazakar okuyucularım var mesela. Bunun yanı sıra özgürlüğü ve demokrasiyi savunuyorsak eğer tüm fikirlerin de bir arada yaşamasına hoşgörü göstermek zorundayız. Eleştirilerimiz olabilir ancak sanat ve edebiyat herkes içindir. Şükrü Erbaş'ın linç edilmesini de çok yanlış bulduğumu belirtmek isterim. Zaten başımıza ne geldiyse bu kategorize etmekten geldi. Ayrışarak değil, bir arada çok güzel şeyler yapabiliriz ülke olarak. İnsan değişen bir varlıktır. Bugünden yarına düşüncelerimiz de değişebilir. Katı yaklaşmamak gerekiyor."

"Sanat dünyasında da 'senin sanatçın, benim sanatçım' diye bir ayrışma yaratılmak isteniyor" sorusuna da Aral'ın yanıtı şu oldu:

"Çok yanlış bir tavır bu. Ben bugüne kadar sadece gazetelere değil, televizyon kanallarına da ayrım yapmadan konuştum. Bölerseniz her kesim kendi doğrusunu ve yanlışını özgürce göremez ve eleştiremez. Bölünmeden dolayı yanlış olan bir şeye bile sahip çıkmaya başlar. O yüzden insanları bölmemek lazım. Ülkemizin geleceği için ortak paydada buluşmalı, ülkemizin ortak çıkarlarını korumalıyız. Hükümetin politikaları eleştirilmez değil elbette, eleştirilecek şeyler söylensin ama takdir edilecek yanlar da söylenmeli. 'Ben sizden değilim' diye tu kaka etmek yanlış bir tavır. Genel doğrularda birleşmeliyiz.

Çok özel bir ülkede yaşıyoruz. Bu topraklar, bu ülke muazzam bir kültüre sahip; etik olarak da, insani olarak da. Bu topraklarda yaşamış tüm kavimler kültürel armağan bıraktı bize. Kültürel olarak hercümerç olmuşuz biz. Lütfen kimse bizi ayrıştırmasın. Birlikte çok güzeliz ülke olarak. Yurtdışındaki bir dostum "Senin gibi bir yazar nasıl bu coğrafyadan çıktı?" diye sormuştu bana bir kere. Çok sinirlenmiştim bu sorusuna ve ülkemizin kültürel açıdan ne kadar zengin bir yapıya sahip olduğunu anlatmıştım ona. İyi ki bu toprakların yazarıyım. Ülkemize sahip çıkalım, doğayı, tarihimizi koruyalım."