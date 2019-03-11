AK Partili Çelik: Ezanla hesaplaşma içindeler, orada ezan protestosu yapıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cuma günü İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü sırasında cami önünde ezanın ıslıklandığı yönündeki iddiaya değinen Çelik, "Bu yürüyüşü organize edenler dediğiniz gibi bir açıklama yaptılar. Biz bu görüntüleri inceledik kapsamlı bir sosyal medya araştırması yaptırdık. Yürüyüşe katılıp da burada bulunanların bu konuyla ilgili tweet'lerini analiz ettirdik" dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

"O yürüyüşte ezan protestosu yapılmıştır. Belli bir grubun bu protestoyu gerçekleştirdiği de ortadadır. Bu şahıslar tarafından da bu yapılanlar sahiplenilmektedir. Ne zaman ki biz bu konuyla ilgili hassasiyetimizi gündeme getirdiğimizde CHP bunun böyle olmadığını ispat gayretine düşüyor. Tavsiyemiz şudur, ezan, bayrak konusunda hassasiyetlerini vurgulasınlar. Ondan sonra söyleyeceklerini söylesinler. Bayrağa, ezana saygısızlık onları ilgilendirmiyor, biz bunları dile getirince başka türlü hassasiyetleri ortaya çıkıyor. Ezanın Türkiye'de ideolojik olarak kullanıldığına ilişkin açıklamalar, bu yürüyüşe katılanların çoğu tarafından da dile getiriliyor. Ezanla hesaplaşma içerisinde olduklarına dahil hâlâ bu açıklamalara devam ediyorlar. Analiz ederseniz karşısına böyle geliyor. Tabii ki vatandaşımız bu konuda hassasiyet gösteriyor. İslamı bir hassasiyettir. Bu tepkiler normal. Dükkanların basılması, bir takım insanlara şiddet tavsiyesine tabii ki de olumlu bakmayız. İnsanların tehdit edilmesi gibi bir şey yok. Tam tersine, incelemeleri yaparsanız İslam'ı da, ezanı da protesto ediyorum diyenler vardır."