Bahçeli: Ezanı ıslıklamak millete ihanettir

Partisinin Ankara Etimesgut'taki seçim ofisi açılışında konuşan MHP lideri Bahçeli, yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin mesajlar verdi.
"AK Parti ile birlikte elimizi taşın altına koyduk. Uzlaşma ve istikrarı sağlamak için yeni yönetim sistemine ihtiyaç duyulmuştu. Yeni bir sisteme geçilmişti. Cumhur ne karar verirse öyle olsun denildi. Türkiye içeride ve dışarıda terörle mücadele ederken parlamenter sistemin aksaklıklarıyla oyalanılmasına engel olundu. Biz cumhur derken zillet kaosa sarıldı. Biz beka dedik bunlar belanın yörüngesine girdi. Sizler ülkemiz üzerine oynanan kirli oyunları gördünüz. CHP bekaya göz koyan çevrelerle işbirliği yaptı. Ankara-İstanbul yolunda adalet aramaya çıktı. Sistem tartışmasını dilinden düşürmedi. Terörist Demirtaş'a özgürlük çağrısı yaptı. YPG'nin safhında yer aldılar. Zillet sarmalında buluşanların zehirli dilleri susmadı."
'31 MART AKŞAMI ALAYI SANDIĞIN DİBİNİ BOYLAYACAK'
Yerel seçimlerin önemine işaret eden Bahçeli, "Bu seçimlerin ülkemiz için önemi hayatidir. 2023 hedefine doğru emin adımlarla yol aldığımız süreçte önümüz kesilmek isteniyor. Beka mücadelemizi sulandırmak isteyenler teyakkuz halinde. Zillet ittifakı ülkemiz için milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. PYD, YPG ve PKK'yı sorun olarak görmezler. ABD'nin dayatmalarından mutluluk duyarlar. Bunlar teslimiyetçidir. Acizdir, köhnemiştir. Bizden istenen bin yıldır sahibi olduğumuz vatanımızda misafir gibi kalmaksa eğer bunu ayaklar altına alır çiğneriz. Hainlerin tepesine bomba olur yağarız" diye konuştu.
'BÜYÜME RAKAMLARI EN KÖTÜNÜN GERİDE KALDIĞINI GÖSTERİYOR'
8 Mart'ta İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen 8 Mart yürüyüşünde ezanın ıslıklandığına dair tartışmalara katılan Bahçeli, şunları söyledi:
"8 Mart akşamı Taksim'de bir grup, ezan okunurken ıslık çalmış. Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır, bu arsızlıktır."
'EZANI ISLIKLAMAK BATILI SELAMLAMAK, İBLİSE SELAM DURMAK'
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın örgütleri İstiklal Caddesi'nde yürümek isteyince polis tarafından biber gazıyla dağıtılmıştı. Kadınların olay öncesi caddenin girişinde polis barikatına tepki gösterdiği anlarda yatsı ezanı okunmuş, bu anlara ilişkin görüntüler 'Ezan protesto edildi' şeklinde yansıtılmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar Ezan ve Bayrak düşmanı" derken kadın örgütleri böyle bir protestoda bulunmadıkları yönünde açıklama yapmıştı.
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