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14:55 11 Mart 2019
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

    Bahçeli: Ezanı ıslıklamak millete ihanettir

    © AA / Okan Özer
    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Taksim'de 8 Mart akşamı düzenlenen kadın yürüyüşünde ezanın protesto edildiği yönündeki iddialara katılarak, "Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, iblise selam durmaktır. Mukaddes ve millete ihanettir" ifadesini kullandı.

    Partisinin Ankara Etimesgut'taki seçim ofisi açılışında konuşan MHP lideri Bahçeli, yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin mesajlar verdi.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Bahçeli: CHP, HDP ve İP arasında vahim paslaşmalar, ibretlik kucaklaşma sahneleri vardır
    "Allah'ın izniyle zafer cumhurundur. Cumhur İttifakı'nın belediyelerimize güç katacağına inancım tamdır. Etimesgut'ta zillete izin yoktur" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

    "AK Parti ile birlikte elimizi taşın altına koyduk. Uzlaşma ve istikrarı sağlamak için yeni yönetim sistemine ihtiyaç duyulmuştu. Yeni bir sisteme geçilmişti. Cumhur ne karar verirse öyle olsun denildi. Türkiye içeride ve dışarıda terörle mücadele ederken parlamenter sistemin aksaklıklarıyla oyalanılmasına engel olundu. Biz cumhur derken zillet kaosa sarıldı. Biz beka dedik bunlar belanın yörüngesine girdi. Sizler ülkemiz üzerine oynanan kirli oyunları gördünüz. CHP bekaya göz koyan çevrelerle işbirliği yaptı. Ankara-İstanbul yolunda adalet aramaya çıktı. Sistem tartışmasını dilinden düşürmedi. Terörist Demirtaş'a özgürlük çağrısı yaptı. YPG'nin safhında yer aldılar. Zillet sarmalında buluşanların zehirli dilleri susmadı."

    '31 MART AKŞAMI ALAYI SANDIĞIN DİBİNİ BOYLAYACAK'

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da bir otelde partisinin il ve ilçe teşkilatları toplantısına katılarak konuşma yaptı.
    © AA / Emrah Yorulmaz
    Bahçeli: CHP lideri, HDP ile poz vermekten, Türk düşmanlarıyla kol kola girmekten, Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktan hiç rahatsızlık duymamaktadır
    Bahçeli, "Döviz zirve yapsın dört gözle bekleyen siyasi işportacı haline geldiler. Kriz arayanlar zillette yuvalandı. Kaos peşinde koşanlar bu ittifakın parçası oldu. İnanıyorum ki 31 Mart akşamı alayı sandığın dibini boylayacak. Cumhur İttifakı'nı destek verecek misiniz? Zillete gününü gösterecek misiniz?" diye sordu.

    Yerel seçimlerin önemine işaret eden Bahçeli, "Bu seçimlerin ülkemiz için önemi hayatidir. 2023 hedefine doğru emin adımlarla yol aldığımız süreçte önümüz kesilmek isteniyor. Beka mücadelemizi sulandırmak isteyenler teyakkuz halinde. Zillet ittifakı ülkemiz için milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. PYD, YPG ve PKK'yı sorun olarak görmezler. ABD'nin dayatmalarından mutluluk duyarlar. Bunlar teslimiyetçidir. Acizdir, köhnemiştir. Bizden istenen bin yıldır sahibi olduğumuz vatanımızda misafir gibi kalmaksa eğer bunu ayaklar altına alır çiğneriz. Hainlerin tepesine bomba olur yağarız" diye konuştu.

    'BÜYÜME RAKAMLARI EN KÖTÜNÜN GERİDE KALDIĞINI GÖSTERİYOR'

    ekonomi - büyüme - ihracat - ithalat
    © AFP 2018 /
    Türkiye ekonomisi 2018'de yüzde 2.6 büyüdü
    Büyüme rakamlarına da değinen Bahçeli, "Büyüme rakamları en kötünün geride kaldığını gösteriyor. 2,6 büyüme gelecek için umutlu olmamızı sağlıyorlar. Soğanı, biberi kirli emellerine alet edip kurşun gibi kullanıyorlar. Türkiye küçülürse küçülsün ama bunların riyaları işbirlikçileri büyüsün" ifadesini kullandı.

    8 Mart'ta İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen 8 Mart yürüyüşünde ezanın ıslıklandığına dair tartışmalara katılan Bahçeli, şunları söyledi:

    "8 Mart akşamı Taksim'de bir grup, ezan okunurken ıslık çalmış. Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır, bu arsızlıktır."

    'EZANI ISLIKLAMAK BATILI SELAMLAMAK, İBLİSE SELAM DURMAK'

    Ajansların objektifinden 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü
    © REUTERS /
    Feministler: Paralel çekim gerçeği yansıtmıyor, ezan protesto edilmedi
    "Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, iblise selam durmaktır. Mukaddes ve millete ihanettir. Peki bu ihanete CHP'den ve İP'ten tepki geldi mi? HDP'den itiraz yükseldi mi? Bunlar zillettir, doğru konuşmazlar, düşünmezler. Haktan ve hakikatten yana durmazlar."

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın örgütleri İstiklal Caddesi'nde yürümek isteyince polis tarafından biber gazıyla dağıtılmıştı. Kadınların olay öncesi caddenin girişinde polis barikatına tepki gösterdiği anlarda yatsı ezanı okunmuş, bu anlara ilişkin görüntüler 'Ezan protesto edildi' şeklinde yansıtılmıştı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar Ezan ve Bayrak düşmanı" derken kadın örgütleri böyle bir protestoda bulunmadıkları yönünde açıklama yapmıştı.

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    Etiketler:
    8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Büyüme rakamları, 31 Mart seçimleri, Ezan, HDP, CHP, İYİ Parti, MHP, AK Parti, Devlet Bahçeli, Ankara, Etimesgut
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