Yavaş: Demokrasi hayatımızın en alçak ve en ahlâksız saldırısıyla karşı karşıyayız

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş hakkında, '600 bin dolarlık senedin tahsili için ihtilafa düştüğü' iş insanı Necmettin Kesgin'in şikayeti üzerine, 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçları öne sürülerek iddianame düzenlendi.
Yavaş, kendisi hakkındaki iddialarla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrasi hayatımızın en alçak ve en ahlâksız saldırısıyla karşı karşıyayız. Sn. Ömer Çelik'in merakını yarın basın toplantısıyla gidereceğim. Bir seçim kaybetme telaşının insanları siyaseten ne kadar küçülttüğünü bütün kamuoyu yarın öğrenecek" ifadelerine yer verdi.
Demokrasi hayatımızın en alçak ve en ahlâksız saldırısıyla karşı karşıyayız.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 11 марта 2019 г.
Sn. Ömer Çelik’in merakını yarın basın toplantısıyla gidereceğim.
Bir seçim kaybetme telaşının insanları siyaseten ne kadar küçülttüğünü bütün kamuoyu yarın öğrenecek.#HakYeriniBulacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yavaş'ın avukatlığı döneminde sahte bir senetle icra takibi yaptığına ilişkin davada 1 yıla kadar hapis cezası almasının gündemde olduğunu dile getirerek, bunun belediye başkanlığı yapmasına engel oluşturacağını öne sürmüştü.
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