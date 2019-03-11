Yavaş: Demokrasi hayatımızın en alçak ve en ahlâksız saldırısıyla karşı karşıyayız

CHP tarafından 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Mansur Yavaş, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili, "Demokrasi hayatımızın en alçak ve en ahlâksız saldırısıyla karşı karşıyayız" dedi.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş hakkında, '600 bin dolarlık senedin tahsili için ihtilafa düştüğü' iş insanı Necmettin Kesgin'in şikayeti üzerine, 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçları öne sürülerek iddianame düzenlendi.

© Fotoğraf : Twitter Mansur Yavaş hakkında iddianame

İddianame, 3 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla yargılanabilmesi için son soruşturma izninin verilmesi amacıyla Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, iddianameyi kabul ederek, Yavaş hakkında kovuşturma iznini verdi.

Yavaş, kendisi hakkındaki iddialarla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrasi hayatımızın en alçak ve en ahlâksız saldırısıyla karşı karşıyayız. Sn. Ömer Çelik'in merakını yarın basın toplantısıyla gidereceğim. Bir seçim kaybetme telaşının insanları siyaseten ne kadar küçülttüğünü bütün kamuoyu yarın öğrenecek" ifadelerine yer verdi.

Demokrasi hayatımızın en alçak ve en ahlâksız saldırısıyla karşı karşıyayız.



Sn. Ömer Çelik’in merakını yarın basın toplantısıyla gidereceğim.



Bir seçim kaybetme telaşının insanları siyaseten ne kadar küçülttüğünü bütün kamuoyu yarın öğrenecek.#HakYeriniBulacak — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 11 марта 2019 г.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yavaş'ın avukatlığı döneminde sahte bir senetle icra takibi yaptığına ilişkin davada 1 yıla kadar hapis cezası almasının gündemde olduğunu dile getirerek, bunun belediye başkanlığı yapmasına engel oluşturacağını öne sürmüştü.