Kılıçdaroğlu'na Soylu'ya hakaretten fezleke: Dokunulmazlığının kaldırılması istendi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlandı.
Kılıçdarolu'nun ifadeleri üzerine, Soylu'nun avukatınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonunda Kılıçdaroğlu hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekede şu ifadelere yer verildi:
"Șikayet edilen 27. Dönem Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun müşteki Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kastederek kullandığı ifadelerle müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde tahkir etmek suretiyle kendisine isnat edilen kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği yönünde yeterli ve kanuni delilin kanuni unsurlarıyla mevcut olduğu, adı geçen milletvekili hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır."
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