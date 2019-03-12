CHP'li Bankoğlu'na 'terör örgütü propagandası'ndan soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başavcılığı, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlattı.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında bir televizyon kanalında katıldığı programdaki açıklamaları nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, Bankoğlu hakkında 11 Mart 2019 tarihinde bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programda, "PKK'lıdırlar, zillet ittifakı üyesidirler, hiç fark etmez…" şeklindeki açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.