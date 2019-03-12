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18:31 12 Mart 2019
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    Müsavat Dervişoğlu

    İYİ Parti'den Erdoğan'a çağrı: Akşener'den özür dilesin

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (602)
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    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'den özür dilemesi gerektiğini söyledi.

    İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Cumhur İttifakı'nı da eleştirdi.

    Dervişoğlu, İzmir'de sonuçlar itibariyle kendisini endişelendiren bir durum olmadığını belirtti, "Erdoğan'a sesleniyorum; işi daha fazla uzatmasın Akşener'den özür dilesin" dedi. 

    Recep Tayyip Erdoğan - Meral Akşener
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu
    BEKA SORUNU ÇIKIŞI

    Türkiye siyasetinin gündemindeki beka sorunu tartışmalarına değinen Dervişoğlu, "Kampanyalarında Türkiye'de beka sorunu olduğunun söylüyorlar. Türkiye etrafı ateş yanan bir coğrafya, bu coğrafyada bin yıldır tutunabilen başka bir millet de yok. Bu coğrafyada var olmak için güçlü devlet ve millet olmayı becerebilmek lazım. Ülkemizin gücünden zerre şüphemiz yok. Verilebilecek büyün sınavları da verdik.

    Beka sorunu bizce psikolojik bir travma. Sistem değişti hala ne olduğunu anlamadığımız cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulanıyor. Bunun dünyada bir örneği yok. Emsali olmayan bir garabet örneğidir. Üzülerek söylüyorum ki seçimlerin üstünden bir gün geçmeden ciddi bir güç zehirlenmesi oldu.

    Mensubu oldukları siyasi partileri devlet görmeye başladı. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni parti cumhuriyeti haline döndürülmeye çalıştı. Partilerin bekasını devletin bekası gibi görmeye başladılar. Asıl mesele ve cevaplanası gereken soru da budur. 17 yıldır bu ülkeyi yönetenler şimdi geriye bakmaları lazım. Türkiye'de beka problemi varsa bu sorunun kendilerinde olduğunu görmeleri lazım" diye konuştu.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Volkan Furuncu
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    CUMHURBAŞKANI'NA SESLENDİ: AKŞENER'DEN ÖZÜR DİLESİN

    "İYİ Parti Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini tehdit etmekle ilişkilendirmek abeste iştigal eden bir ahmaklıktır" diyen Dervişoğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

    "Muhalefet partilerinin terör örgütleri ile ilişkileridir. Türkiye'nin başına tebelleş olmuş çok sayıda örgüt var. Bu coğrafyanın kaderidir aslında. İki örgüt var; bunlardan biri FETÖ biri de bölücü PKK terör örgütüdür. İyi Parti'nin siyaseten iş birliği yaptığı kurumların bu iki parti ile iş birliği yapmaları mümkün değildir. Biz terörle arasına mesafe koymamış gruplarla iş birliği asla yapmayız. Dolayısıyla bizi PKK ve FETÖ ile iş birliği yapmakla suçlayanlar geçmişte yaptıkları anlaşmalara bakmalıdır.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarında yanlış yere bulaşmıştır. Ya bizi başkalarıyla karıştırmıştır ya da öyle bir güç zehirlenmesine uğramıştır ki öfkesine hakim olamamıştır. Bu yarayı daha fazla kaşımak istemiyorum. Hak ettiği cevabı sayın genel başkanımız meydanlardan kendisine veriyor. Ama iyi partinin bir vekili olarak Erdoğan'a sesleniyorum; işi daha fazla uzatmasın Akşener'den özür dilesin. Bir cumhurbaşkanı olarak istediğinizi hapse göndermekle tehdit ediyorsanız orada hukuk ve adaletten bahsetmek mümkün olmaz."

    Meral Akşener
    © AA / Yasin Aras
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    İZMİR İÇİN ENDİŞELİ BİR DURUM YOK

    İzmir yerel seçim sonuçları ile ilgili endişeli bir durum olmadığını vurgulayan Dervişoğlu, "Bu seçimin sonucundan da iktidarın kendisine bir dersle pay çıkarabilmesini istiyorum. Aziz milletimizin bu iktidara ders verme kararı sandığa yansıyacaktır. İzmir'den bakıldığında durum her zamanki gibi, İzmirli kendini çok net ifade edebiliyor.

    Biz bugüne kadar Anadolu'da yaşayan insanları ‘ses çıkaramamak'la nitelendiriyorduk. Orada insanları ses çıkaramamakla nitelendiriyorduk ama şimdi o tablonun değiştiğini gördük. Anadolu artık demokrasi için ayaklanmış, bugün kendisine sorun yaşatan iktidardan hesap sormak için gün sayıyor. İzmir'de sonuçlar itibariyle beni endişelendiren bir şey yok. İYİ Parti ile CHP arasında işbirliği güçlü bir sinerji yaratmış. Dilerim ki 30'da 30 çıkartırız. Türkiye'nin 3 temel sorunu vardır. Birincisi ekonomi, ikinci ekonomi, üçüncüsü de ekonomidir. Diğer sorunları sorunlar hal olur. Türkiye'nin insanca yaşanabilir bir ülke haline gelmesi lazım" ifadelerini kullandı.

    İYİ Parti
    © AA /
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    OYLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ

    Bu seçimde sandık bekasının ne durumda olacağı sorusunu da cevaplayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, "Oy bizim namusumuzdur. Oylarımızın takipçisi olacağız. Millet ittifakı olarak namusumuz saydığımız oyların bir tanesine bile zarar gelmemesi için çalışacağız. Millet bunlara oy verdi getirdi, şimdi millet bize oy verecek onları gönderecek. Hile olur, hurda olur ama bunlara izin vermeyecek bir irade doğdu. CHP ve İYİ Parti birlikteliği sandıkta hile yapamayacak bir hale getirmiştir. Bu seçimde kimse hile yapamayacak.

    Meclis üyeleri, muhtar adayları sahada. Vatandaş sandığın bekçisi durumda. Kimse doğmamış çocuğa don biçilmesin. Entelektüel konuşmak için bunu dillendirmenin anlamı yok artık reset tuşuna basalım. Millete güven vermek her siyasi partinin görevidir" açıklamalarında bulundu.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
    © AA / İdris Sülün
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    CUMHUR İTTİFAKI'NA SANDIK GÖNDERMESİ

    Son olarak seçim öncesi anket sonuçlarının gayet iyi çıktığını belirten İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, "Sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmen sayısının çok az olduğunu düşünüyorum. Vatandaşa bu sefer ‘Mühür sende çek kulağı' diyoruz. İktidar ve ortağının bu seçimde geçen seçime kıyasla aldıkları oy oranının çok altında oy alacağına inanıyorum. CHP, "Mart'ın sonu bahar" diyor. Bizde diyoruz ki, hep beraber iyi olalım" diye konuştu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (602)
    Etiketler:
    31 Mart seçimleri, İYİ Parti, CHP, AK Parti, Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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