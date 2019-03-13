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03:45 13 Mart 2019
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    Patates

    Pakdemirli: Patates üretiminin yasaklanması söz konusu değil

    © AA /
    Türkiye
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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyada patates ekiminin yasaklandığı iddiasına ilişkin, "Patates üretiminin yasağı ile ilgili herhangi bir şey kesinlikle söz konusu değil" dedi.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Sudan'da
    © AA / Özge Elif Kızıl
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    Bakan Pakdemirli, sosyal medyada 25 ilde patates ekiminin bazı alanlarda yasaklandığı yönündeki paylaşımlar yapıldığını belirterek, bu paylaşımların kesinlikle doğru olmadığını belirtti.

    Bakanlığın hem üreticiyi hem de tüketiciyi düşündüğünü savunan Pakdemirli, şunları söyledi: "Patates üretiminin yasağı ile ilgili herhangi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şeyin sosyal medyada paylaşıldığı yönünde bana bilgi geldi. Bu nedenle açıklama yapma ihtiyacı duydum. Ekim alanlarının karantinası ile ilgili belki bir şey olabilir ama bu karantina alanlarının son 4 yıl içinde en fazla bin dekar artı veya eksi yönünde değiştiğini görüyoruz. Yani dün olan bir süreç bugün de devam eden yarın da devam edecek. Patates ekim alanlarının hastalıklı olan kesimlerinin karantina altına alınmasıyla patates ekiminin doğru olmadığı bakanlık tarafından açıklanan yerlerdir."

    Patates
    © AA /
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    Bu konuların teknik konular olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Bu konuda üst düzey bürokratlarımızın benim de dahlim olmaz. Bu konular teknik konulardır, Bakanlığımızın teknik personeli bu konuda gerekli açıklamayı da yaparlar, gerekli aksiyonları da alırlar." değerlendirmesinde bulundu.

    'PATATES ÜRETİCİLERİMİZ ENDİŞELENMESİN'

    Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bir kereye mahsus 200 bin tonluk patates ithalatı yapıldığını ve bu ithalatın 20 Nisan'da biteceğini aktararak, şu bilgileri verdi: "Bunun anlamı şu yeni hasat döneminde üreticilerimizi etkilemeyecek bir 200 bin tonluk geçici bir ithalat kotasının sıfırlanmasıyla ilgili bir müsaade alındı. Bunun sebebi şu, Türkiye'nin 4,5 milyon ton senelik patates ihtiyacı var. Geçen yıl patates hasadının bir miktar az olması, bu yıl erken patates hasatlarının da biraz daha geç çıkacak olması sebebiyle Türkiye'nin 15-20 günlük patatese ekstra ihtiyacı olabileceğini öngördük. Bu konuda görüştüğümüz Ticaret Bakanlığımız bu konuda ilgili kotayı yayımladı, Cumhurbaşkanlığımıza gönderdi ve kararnamesi çıktı. Bununla ilgili belki çok fazla bir ithalat da olmayabilir, üreticilerimiz endişelenmesin. Çünkü üreticilerimizi endişelendirecek herhangi bir şey yok. Çünkü ithalat kotası geçici bir kotadır ve 20 Nisan itibarıyla iptal oluyor."

    Patates
    © AA /
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    Türkiye'de patatesin en erken 15 Mayıs ya da haziran başında hasat edilmesi nedeniyle üreticiyi endişelendirecek bir durum olmadığını savunan Pakdemirli, "Biz tüketicilerimizi korumak, fiyat spekülasyonlarına meydan vermemek için böyle bir tedbir alma ihtiyacı hissettik ama burada ithalat olur olmayabilir, bir miktar olabilir, tamamı olabilir ama önemli olan tüketicileri korumak ve kollamaktır." diye konuştu.

    'TARIMDA DA BAZI KALEMLER YERİ VE GÜNÜ GELDİĞİNDE İTHAL EDİLEBİLİR'

    Pakdemirli, bakanlık olarak üreticiyi de tüketiciyi de korumaları gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Tüketicimizin misli fiyatlarla bu ürünleri yemesine müsaade etmememiz lazım. Tarım da en nihayetinde bir ekonomidir. Tarımda da bazı kalemler yeri ve günü geldiğinde ithal edilebilir. Çünkü Avrupa'da geçen yıl tonu 20 avro olan patates, bugün 360 avro. Hava koşullarına bağlı olarak zaman zaman dünyanın her yerinde problem yaşanabilir, bunu da normal karşılayıp, günlük siyasete alet etmemek lazım."

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    Etiketler:
    Patates, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bekir Pakdemirli, Türkiye
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