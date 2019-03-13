'Erdoğan'a yanlış bilgi veriliyor, Şırnaklılar öyle şaşırdı ki'

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, "Cumhurbaşkanına yanlış bilgi veriliyor" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'ta yaptığı mitinge değindi.

© AA / Elif Öztürk Erdoğan: Bu seçimler milli iradeye pusu kuranlarla hesaplaşma seçimidir

"Siyasi tansiyon giderek yükseliyor. Hemen her şey siyaset malzemesi yapılıyor. Miting meydanlarında yapılan bazı açıklamalar şaşırtıyor. Liderini dinlemek, alkışlamak için gelenler, söyleneni hep doğru kabul ediyor" diyen Öztürk, devamında şunları kaydetti:

"Miting bittiğinde birbirlerine soruyorlar, 'Böyle denildi ama gerçekten öyle mi?' diye. Bazı bilgileri öğrendiğimizde, Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgiler verildiği izlenimi edindim. Kuşkusuz Cumhurbaşkanı her konuyu derinlemesine bilmeyebilir. Örneğin kendisine 'Şırnak'a doğalgaz götürdük' bilgisi verildiyse, Şırnaklıların şimdi 'Düğmeyi çevirince ısındığını' tahmin eder.

ŞIRNAKLI ÖYLE ŞAŞIRDI Kİ



Bölücü terör örgütünün kuruluş yıllarından beri öncelikli hedeflerinden birisi Şırnak'ı 'kurtarılmış bölge' yapmaktı. Nitekim 1993 yılında ili ele geçirmek isteyen teröristlerle günlerce süren çatışmalar oldu. Tabii yıllar geçince bazı şeyler unutuluyor. Ama Şırnaklı, Cizreli, Silopili, Nusaybinli terör örgütünden çok çekti. Devletimiz yaraları sarıyor ve bu kapsamda yıkılan, harabeye dönen evlerin yerine daha sağlıklı konutlar yapılıyor. Devlet milyonlarca lira harcarken, o yöremize doğalgaz da getirir, dağıtır. Danışmanlarının hazırladığı konuşma metnini Cumhurbaşkanı Şırnak'ta okurken şöyle der: 'Geçtiğimiz yıl Şırnak'a doğalgaz verdik. Düğmeye basınca ev ısınıyor artık. Bu yıl içinde Cizre, önümüzdeki yıl Silopi ve İdil'e doğalgazı vereceğiz.' Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri alkışlandı. Bazıları doğalgazın geldiğini Cumhurbaşkanının konuşmasından öğrendi. Mitingden sonra birbirlerine "Sizin eve doğalgaz geldi mi?" diye birbirlerine sordular. Anlaşıldı ki doğalgazın sadece ana borusu gelmiş. Doğalgazı evlere taşıyacak boru bile döşenmemiş."