İstanbul'da İYİ Parti tarafından Kadıköy Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Emre Kınay, "Seçilirsem Saray'a gitmem, halka açık yerlerde görüşürüm" dedi.

Kınay, T24'ten Hakan Aksay'ın sorularını yanıtladı.

Kendisini laik, çağdaş demokrasiye inanan, ılımlı sosyalizme yakın bir kişi olarak tanımlayan Kınay, "Seçilirsem Saray'a gitmem, halka açık yerlerde görüşürüm" dedi.