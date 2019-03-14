İmamoğlu'nu ağırlayan Buket Aydın'dan '40 dakikalık kesinti' açıklaması: Yayınımız canlı değil, 'Ara veriyoruz' diyemem

CNN Türk'te yayınlanan 40 programında gazeteci Buket Aydın'ın son ağırladığı isim, CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu'nun konuştuğu sırada kameraların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına çevrilmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, dün akşam gazeteci Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına konuk oldu.

Ancak İmamoğlu'nun konuştuğu sırada kameralar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayınlanan konuşmasına çevrildi.

Erdoğan'ın konuşması CNN Türk'te yaklaşık 40 dakika canlı gösterildi.

​Söz konusu duruma sosyal medyada çok sayıda kişi tepki gösterdi ve "#SansürcüCNNTürk" tabelası kısa süre içinde Twitter'da TT oldu.

Tepkiler üzerine gazeteci Buket Aydın konuya dair bir açıklama yaptı. Aydın, şunları söyledi:

"Herkese iyi akşamlar. Yayınımız bant yayındır. Canlı değildir. O yüzden yazdığınız ve eleştirdiğiniz gibi anons yapıp ara veriyoruz demem mümkün değil:) birazdan kaldığı yerden devam edecektir."

Herkese iyi akşamlar. Yayınımız bant yayındır. Canlı yayın değildir. O yüzden yazdığınız ve eleştirdiğiniz gibi bir anons yapıp ara veriyoruz demem mümkün değil:) birazdan kaldığı yerden devam edecektir. #40 @cnnturk @ekrem_imamoglu — buket aydın (@buketaydin) March 13, 2019

​'ÇÜNKÜ BİLİYORSUNUZ, EŞİTLİK DUYGUSU ÖNEMLİ'

İmamoğlu'na söz konusu programda "Neden sosyal medyada ‘İmamoğlu'na medyada ambargosu' etiketleri kullandınız?" sorusu da yöneltildi.

İmamoğlu, buna şu yanıtı verdi:

"Ne CHP, ne de ben böyle bir şey yapmadım. Kamuoyunun böyle bir inancı varsa, siz kendinize sordunuz mu? Bu kanalda bir şeyler ters mi gidiyor? Ya da yayın politikanızda bir eksiklik var mı? Çünkü biliyorsunuz eşitlik duygusu önemli. Kamuoyu bunu ölçüyor. Muhtemelen böyle bir kaygı hissetmiş olabilirler ama bu bizim ne şahsıma ne de kurumsal olarak partimize yönlendirecek bir suçlama asla olamaz. Biz zaten böyle bir süreci ne destekler ne de yanında yer alırız. Ama kamuoyu böyle bir intiba edinmişse bence sizin de bu soruyu kendinize sormanız lazım."