Eski Savcı Fikret Seçen'in kardeşine 'itirafçı' indirimi

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık avukat Faruk Seçen ve avukatları katıldı.
Sanık Seçen, mütalaaya katıldığını belirterek, "Karşınızda böyle bir suçtan yargılandığım için son derece üzgün ve pişmanım. Bu yapıya ilişkin bildiğim her şeyi samimi olarak anlattım. En üst oranda hakkımda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.
FARUK SEÇEN: PİŞMANIM
Sanık avukatları da söz alarak, müvekkilinin suç kastının bulunmadığını ifade ederek, beraatini, mahkeme aksi kanaatte ise mütalaaya uygun karar verilmesini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Seçen'in üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, sanığın suçu işleyiş biçimi, suç konusunun önemi ve değeri ile eylemi terör suçu kapsamında kaldığından 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Sanığın yakaladıktan sonra etkin pişmanlık göstererek örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlara ilişkin bilgiler vermesini, bu bilgilerin mahiyeti, sanığın gösterdiği pişmanlık ve cezanın sanık üzerindeki etkisini dikkate alan mahkeme heyeti, sanığa verilen cezayı 2 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi.
Etkin pişmanlık kapsamında sanığın 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına hükmeden mahkeme heyeti, sanığa verilen ceza ile suçun vasıf ve mahiyetini göz önüne alarak tutuksuz sanık Seçen hakkındaki yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol hükmünün devamına karar verdi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Faruk Seçen etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulunarak, bu kapsamda ifade vermişti.
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