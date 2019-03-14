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12:05 14 Mart 2019
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    Faruk Seçen

    Eski Savcı Fikret Seçen'in kardeşine 'itirafçı' indirimi

    © AA /
    Türkiye
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    Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmaların yapıldığı dönemde özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olan, FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen Fikret Seçen'in kardeşi Faruk Seçen'in 'terör örgütüne üye olmak' suçundan aldığı ceza, etkin pişmanlıktan yararlanarak faydalı bilgiler verdiği gerekçesiyle indirildi.

    İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık avukat Faruk Seçen ve avukatları katıldı.

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    © REUTERS / Osman Orsal
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    Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanık Faruk Seçen'in ByLock kullanıcısı olduğu ve FETÖ talimatının ardından Bank Asya'da hesap açtırıp 100 bin lira yatırdığını belirterek, dava aşamasında FETÖ irtibatıyla ilgili bilgiler anlatan, suçlamayı kabul eden sanığa etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak ceza verilmesini talep etti.

    Sanık Seçen, mütalaaya katıldığını belirterek, "Karşınızda böyle bir suçtan yargılandığım için son derece üzgün ve pişmanım. Bu yapıya ilişkin bildiğim her şeyi samimi olarak anlattım. En üst oranda hakkımda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

    FARUK SEÇEN: PİŞMANIM

    Sanık avukatları da söz alarak, müvekkilinin suç kastının bulunmadığını ifade ederek, beraatini, mahkeme aksi kanaatte ise mütalaaya uygun karar verilmesini istedi.

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    © AA /
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    Dosyanın karara bağlanacağını belirten mahkeme heyeti, sanıktan son sözünü sordu. Sanık Faruk Seçen, ''Pişmanım'' dedi.

    Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Seçen'in üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, sanığın suçu işleyiş biçimi, suç konusunun önemi ve değeri ile eylemi terör suçu kapsamında kaldığından 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

    Sanığın yakaladıktan sonra etkin pişmanlık göstererek örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlara ilişkin bilgiler vermesini, bu bilgilerin mahiyeti, sanığın gösterdiği pişmanlık ve cezanın sanık üzerindeki etkisini dikkate alan mahkeme heyeti, sanığa verilen cezayı 2 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi.

    Etkin pişmanlık kapsamında sanığın 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına hükmeden mahkeme heyeti, sanığa verilen ceza ile suçun vasıf ve mahiyetini göz önüne alarak tutuksuz sanık Seçen hakkındaki yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol hükmünün devamına karar verdi.

    DAVANIN GEÇMİŞİ

    Fuat Oktay
    © AA / Raşit Aydoğan
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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Ergenekon, Balyoz, Casusluk, Dink cinayeti, futbolda şike soruşturmalarının yapıldığı dönemde özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevini yürüten ve 15 Temmuz darbe girişimin ardından meslekten ihraç edilen FETÖ firarisi Fikret Seçen'in kardeşi avukat Faruk Seçen'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması talep ediliyordu.

    İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Faruk Seçen etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulunarak, bu kapsamda ifade vermişti.

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    Etiketler:
    ceza indirimi, Hapis cezası, İtirafçı, Askeri Casusluk Davası, Ergenekon davası, Balyoz Davası, 15 Temmuz darbe girişimi, Bank Asya, FETÖ, Fikret Seçen, Faruk Seçen, Türkiye
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